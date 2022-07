Pangstart for ten Hag – smadret Liverpool

Sesongoppkjøringen kunne knapt startet bedre for Erik ten Hag og Manchester United, som knuste et sjanseløsende Liverpool.

Manchester United-Liverpool 4-0

Rivaloppgjøret foran 50.000 tilskuere i Bangkok bølget frem og tilbake. Begge lag kom til store sjanser.

Manchester United var imidlertid langt mer effektive. I første omgang utnyttet de flere feil i et reservepreget Liverpool-forsvar.

– Jeg er fornøyd i dag. Det var et lag med god moral, og vi vet at vi bare så vidt er i gang, sier ten Hag, ifølge BBC.

SLØSTE: Liverpool traff stolpen hele tre ganger. Luis Díaz hadde ett av skuddene. Foto: CHALINEE THIRASUPA

Nederlenderen minner om at de fortsatt har en stor jobb foran seg.

– Det vil ta lang tid. Jeg så sett mange feil. Liverpool spilte med tre lag, og var ikke på sitt sterkeste. Vi kommer ikke til å overvurdere dette resultatet. Samtidig så jeg noen ting som var veldig bra. Mye fart og kreativitet på topp, roser 52-åringen.

Først bommet den 17 år gamle høyrebacken Isaac Mabaya med en klarering.

Ballen gikk rett i beina på Jadon Sancho, som var kald da han bredsidet den inn i det lengste hjørnet.

Etter halvtimen spilt klarte ikke Liverpools stoppere å bli enige om hvem som skulle ta ballen. Den rullet ut til Fred, som fra rundt 20 meter satte Alisson Becker ut av spill med en utsøkt chip.

Like etter, og like etter at Jürgen Klopp byttet samtlige utespillere, stjal Anthony Martial ballen fra Rhys Williams og kontret inn 3-0 til Manchester United.

LEKKERT! Fred fikset 2-0-ledelse til Manchester United med en følsom chip. Foto: MANAN VATSYAYANA

Etter rundt timen spilt gjorde Klopp igjen en rekke bytter. Denne gangen kom flere av de største stjernene inn, blant dem storkjøpet Darwin Núñez. Samtidig måtte målvakt David de Gea ut for Manchester United, tilsynelatende med en liten kjenning.

United scoret imidlertid det neste målet.

Midtstopper Eric Bailly ble med fremover og startet en kontring, som endte med at supertalentet Facundo Pellistri rullet inn 4-0.

På tampen kom Núñez til en kjempesjanse, men avslutningen på direkten etter et stolpetreff gikk langt over.

DRØMMESTART: Erik ten Hag med assistentene Mitchell van der Gaag (til venstre) og Steve McLaren. Foto: JACK TAYLOR

Dermed har ten Hag fått en kjempestart på sin første sesongoppkjøring som United-manager.

Treningskampen var den første denne sesongen for begge lag.

Forrige sesong ble United smadret av erkerivalen, med 0-9 i målforskjell over to oppgjør i Premier League.