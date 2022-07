Forsøker å finne koblinger til høyreekstreme grupper

Artikkelen oppdateres fortløpende!

Tirsdag holder komitéen som gransker stormingen av Kongressen 6. januar 2021 en ny høringsrunde.

Komiteen forsøker å finne ut om det var koblinger mellom daværende president Donald Trumps medarbeidere og høyreekstreme grupper i forkant av stormingen.

Proud Boys, Oath Keepers og QAnon er blant gruppene som mistenkes for å hatt en sentral rolle i stormingen.

Høringen vil blant annet fokusere på disse gruppsene, som etterforskere sier hjalp til med å planlegge opptøyene, skriver Reuters.

NTB skriver at Oath Keepers allerede har avvist at det fantes noen plan om å storme Kongressen.

Se høringen i videovinduet øverst i denne artikkelen.

Foto: John Locher / AP / NTB

Nye vitner har meldt seg

Blant dem som forventes å vitne er Stephen Ayres. Han erkjente seg skyldig forrige måned for ordensforstyrrelse i en bygning, og innrømte å ha lagt ut et bilde om at Trump oppfordret til en protsest 6. januar 2021.

Et annet vitne er Jason Van Tatenhove, en alliert av leder Stewart Rhodes i Oath Keepers.

Komitéen har de siste to ukene hatt det travelt, for stadig nye vitner har meldt seg. Forrige uke gjennomførte de et flere timer langt avhør med tidligere juridisk rådgiver i Det hvite hus, Pat Cipollone.

Har ikke fullmakt

Tirsdagens høringsrunde er den syvende i rekken.

I seks høringer så langt har granskingskomitéen tegnet et detaljert bilde av hvordan Donald Trump presset både delstatsmyndigheter og det amerikanske justisdepartementet for at de skulle underkjenne valgresultatet i 2020.

Det er også kommet frem at Trump visste at demonstrantene han selv hadde tilkalt var bevæpnet, men at han likevel oppfordret dem til å marsjere mot Kongressen.

Komitéen har ikke selv fullmakt til å sikte noen, og alles øyne er nå på USAs øverste påtaleansvarlige, justisminister Merrick Garland.

Alt tyder på at FBI allerede har Trumps nærmeste støttespillere i kikkerten. Men om presidenten selv kan bli holdt rettslig ansvarlig for sine handlinger er det store spenningsmomentet.