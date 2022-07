«Sjefen over alle sjefer» om tiden i rampelyset: – Ubehagelig

Asgeir Borgemoen (51), bygdegutten fra Gudbrandsdalen, ble et idol for mange barn i NRKs Barne-TV i 1999. Med flippskjegg og knallrødt hår var han kjent som «sjefen over alle sjefer» og barnas helt, men da rampelyset varmet ham i ansiktet, var baksiden kald.

– Jeg har hatt 29 fantastiske år i underholdningens verden. Det er utrolig gøy å tenke på alt jeg har gjort og opplevd. Det er historier i bøtter og spann som jeg kan legge ut om i en evighet. Jeg har vært heldig og privilegert, sier Asgeir Borgemoen til TV 2.

Nå åpner han opp om hva som egentlig foregikk bak kameraet og hva som var starten på TV-karrieren.

STOR SUKSESS: Asgeir Borgemoen gjorde stor suksess som «Sjefen over alle sjefer», som her i 2001 hvor han vant Spellemannsprisen for beste barneplate. Foto: Scanpix / Knut Falch

«Sjefen over alle sjefer»

– Jeg hadde en drøm om å kunne spille teater og revy på en scene. Det handlet nok mer om Chat Noir, enn om Nasjonalteatret. Likevel var denne drømmen litt fjern og noe som bare skjedde i Oslo, mimrer Borgemoen.

Han forteller at det hele startet da Norge arrangerte OL i Lillehammer.

– Det var et opplegg rundt kulturprogrammet under OL for aspirerende skuespillere. Jeg var heldig og fikk en plass. Etter dette rullet det bare på seg med teater, særlig gjøglerteater og sirkuskunst med fantastiske Stella Polaris, som jeg ble en del av helt frem til våren i 1998 hvor jeg begynte i NRK, sier han og fortsetter:

– Jeg hadde egentlig funnet mitt uttrykk i friteateret og i gjøglerverden da det kom en forespørsel fra NRK om jeg kunne komme på audition til en ny serie for Barne-tv. Jeg var i utgangspunktet ikke så veldig interessert, men på den tiden levde jeg litt fra hånd til munn, så da jeg hørte at de betalte, tok jeg turen.

Så fikk han jobben i Barne-TV.

BARNAS HELT: Asgeir Borgemoen fikk plutselig mye oppmerksomhet da han dukket opp i Barne-TV. Foto: Scanpix / Morten Holm

– Jeg ble veldig bergtatt og enormt stolt da jeg ble plukket ut som programleder. Jeg trodde programmet skulle få leve i stillhet i et halvt års tid, men så tok det helt av, og resten er underholdnings-historie.

Selv forklarer han at den plutselige oppmerksomheten var uventet.

– Jeg skjønte det ikke med en gang, og jeg var forundret over at et program for barn kunne ha en slik effekt. Det føltes fint at vi fikk anerkjennelse, og det viste at vi gjorde ting riktig. Likevel var det underlig at jeg skulle få denne oppmerksomheten.

Åpner opp om utfordrende kjendistilværelse

Borgemoen understreker at han jobbet i en dyktig produksjon, men beskriver det som vanskelig da oppmerksomheten ble rettet mot han.

– Når det meste lander på deg som enkeltperson, kan det føles som urettferdig overfor de andre i «laget».

«Sjefen over alle sjefer» var karakteren han dyrket på skjermen.

EN KARAKTER: Asgeir Borgemoen beskriver det som vanskelig når rollen han spilte på TV plutselig ble veldig populær. Foto: Scanpix

– Jeg fikk anerkjennelse for en karakter jeg spilte. Da måtte jeg også spille meg selv i møte med andre mennesker, samtidig så var denne karakteren 60 prosent meg, så det var en underlig tid, forklarer Borgemoen.

Han fortsetter:

– Utfordringen min var følelsen av at jeg ikke kunne vise den Asgeir jeg mente jeg var, at jeg kanskje var uinteressant. Jeg tror ikke jeg var moden eller trygg nok på meg selv til å takle det like godt som jeg kanskje ville ha gjort i dag.

Han forteller at oppmerksomheten gjorde han «folkesky».

– Da folk møtte «TV-Asgeir», var han i sitt ess, men private Asgeir møtte egentlig svært få mennesker. Det er en rar følelse og glede i å få positiv oppmerksomhet, samtidig som jeg egentlig var sjenert og folkesky. Jeg holdt jo dette for meg selv i en lang periode.

ÅPNER OPP: Asgeir Borgemoen forteller at oppmerksomheten gjorde at han ble folkesky. Foto: Scanpix / Knut Falch

Selve oppmerksomheten og henvendelsene han fikk beskriver han som «stort sett bare positivt», men at det likevel opplevdes som ubehagelig.

– Det var mange som sa at det å bli kjent var den store drømmen, og siden jeg var programleder så hadde jeg bedt om det selv. Da kunne jeg liksom ikke klage heller.

Så kom vendepunktet.

Etter å ha holdt på de vonde følelsene i lang tid, sier Borgemoen at han begynte å snakke om det med familie og venner.

– Dette ga meg litt andre perspektiver som roet ting ned. Dette førte til at jeg begynte å glede meg over oppmerksomheten på en annen måte hvor jeg kunne ta alt det positive til meg. Jeg ble mye bedre til å glede meg over suksessen, og jeg fant etter hvert ut at jeg fikset denne programlederrollen ganske godt, og med tiden ble dette yrket mitt.

Dukket opp i andre roller

Etter tiden på Barne-TV dukket han opp på skjermen i andre roller. Overgangen beskrives som positiv da han fikk rom til å være seg selv, noe som bidro til trygghet og glede.

– Dermed ble det TV som fulgte meg i så mange år.

Han var blant annet programleder for den norske utgaven av Extreme Makeover: Home Edition i 2005, og i 2011 ledet han motor-programmet Garasjen som gikk på Viasat 4.

PROGRAMLEDER: Asgeir Borgemoen fortsatte som programleder etter suksessen i Barne-TV. Foto: Scanpix / Terje Bendiksby

I 2021 så vi Borgemoen som programleder for programmet Broompraten for TV 2 – en rolle han trivdes godt med.

Hør hva han hadde å si om dette i video fra TV 2:

Se Broompraten på TV 2 Play.

Han forteller om en annen tilnærming til disse rollene.

– Jeg gikk nok enda mer inn i produksjonen, og ikke minst som produsent i alle disse motor-programmene. Tiden som går og erfaringene man har gjort seg er også med på å eliminere de utfordringene man en gang hadde.

Som skuespiller har Borgemoen blant annet hatt stemmen til «Shrek», og i senere tid stemmen til «Rive-Rolf» i animasjonsfilmen «Rive-Rolf» som kom i 2013, men drømmen om teater-scenen ble det ikke tid til for programlederen.

– Det ble dessverre altfor liten tid til teater, sett bort fra en stor rolle og en turné med Riksteateret i forbindelse med 60-årsjubileet, samt noen små ting til.

SKUESPILLER: I 2018 spilte Asgeir Borgemoen rollen som «Mc Friendly» i Riksteaterets «Dråpen» Foto: Scanpix / Morten Holm

Reality

I 2010 dukket Borgemoen opp som deltaker i 71 grader nord – Norges Tøffeste Kjendis, hvor han endte på en andreplass.

– Hele konseptet 71 grader nord er jo fantastisk. Der handler det om å utfordre seg sjøl i felleskap med andre. En utrolig reise i vakker norsk natur.

Det var særlig en ting han så på som en fordel i realityprogrammet.

– Jeg er født og oppvokst på en gård, og da er du vant med å gå i skog og fjell og ikke minst tåle en trøkk. Jeg tenkte også at det var en gylden mulighet til å vise en annen side av meg, som mange ikke visste fantes der.

I 2020 dukket han opp som utfordrer på Farmen kjendis, og han endte opp med å vinne Torpet-kjendis, men han valgte å trekke seg fra realityprogrammet da samboeren hans opplevde komplikasjoner under svangerskapet.

Fryktet for datterens liv: – Jeg skjønte noe var galt

«Turistsjefen over alle turistsjefer»

I dag har ikke Borgemoen rødt hår lenger. For tiden er han aktuell med flere ting, både som sjef på Fredrikshalds Teater i Halden og daglig leder i Sirius Event As. I sommer er han på Allsang på Grensen, hvor han varmer opp publikum før innspillingen av TV 2-programmet starter.

– Jeg er på scenen i rollen som «Turistsjefen over alle turistsjefer» Der har jeg en gedigen arena å kunne ta imot og møte gjester i Halden og fortelle de om denne flotte byen.

IKKE RØDT HÅR: Nå er Asgeir Borgemoen aktuell med flere prosjekter, men det røde håret forblir værende tilbake på tidlig 2000-tallet. Foto: TV 2

Han forteller om planene fremover som handler om familien, og det er også dette han peker på som det viktigste i livet sitt.

– Først og fremst er jeg en utrolig stolt pappa. Familien betyr alt, det er det eneste vi har i all evighet. Jeg er så heldig å ha Heidi Ottesen Sandmo, min samboer, til å gå livet sammen med meg. Vi er et lag som tenker, leker og gleder oss i et fellesskap som bare familie kan gi, sier han og legger til:

– Planen er å fortsette å nyte livet mitt i Halden med Heidi og barna. Til jul venter vi en datter, noe vi gleder oss veldig til.

Med både egne barn, bonusbarn og snart nybakt pappa, beskriver han at han nyter tilværelsen, også i sine nåværende roller, og avslutter med en avsløring om fremtiden.

– Du skal heller ikke se bort fra at jeg dukker opp på TV igjen, og på teaterscenen i nær fremtid, avslutter han til TV 2.