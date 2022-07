Smittebølge rammer Vest-Europa: – Litt overraskende

Mens store deler av Europa ferierer og nyter den første sommeren etter at samfunnet åpnet opp, feier en stor smittebølge over kontinentet.

På listen over de landene i verden som for tiden opplever størst smittetrykk, er sju av tolv land i Vest-Europa.

Også i Norge, hvor den nye omikronvarianten BA.5 dominerer, opplever man nå en smittebølge.

Ser tegn til smitte uten testing

Selv om det ikke lenger er massetesting her til lands, har Folkehelseinstituttet flere andre metoder for å følge med på pandemiens utvikling:

De følger med på ulike overvåkingssystemer som meldesystemet for smittsomme sykdommer, antall legekonsultasjoner og antall innlagte på sykehus.

De bruker også undersøkelsen «Symptometer» som spør det samme utvalget av befolkningen hver uke.

De har også pilotprosjektet på avløpsovervåking, der de registrerer virus i avføring fra avløpsanleggene fem steder i Norge. Dette er i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Ullensaker.

Registreringene herfra viser at det hittil i sommer har vært svært høy smitte, men FHI håper og tror at sommerbølgen snur i løpet av juli.

Høyeste registrerte smitte nå: Disse landene opplever for tiden det største smittetrykket i verden, sortert etter registrerte koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Tall i parentes viser registrerte dødsfall per 100.000 i samme periode. Brunei: 3.462 smittede (ingen døde)

New Zealand: 2.517 smittede (4,1 døde)

Frankrike: 2.469 smittede (1,1 døde)

Kypros: 2.136 smittede (0,6 døde)

Singapore: 2.130 smittede (0,4 døde)

Italia: 2.122 smittede (1,8 døde)

Hellas: 2.040 smittede (2,7 døde)

Luxembourg: 1.990 smittede (1,6 døde)

Australia: 1.961 smittede (2,4 døde)

Østerrike: 1.653 smittede (1,1 døde)

Israel: 1.585 smittede (1,4 døde)

Tyskland: 1.521 smittede (1,4 døde) I Norge er det registrert 113 nye smittetilfeller og 2,5 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene 74 smittede og mindre enn ett dødsfall i Sverige, 504 smittede og 1,4 døde i Danmark, 450 smittede og 2 døde i Finland og 1.287 smittede og 7,1 døde på Island. Så langt har 556.517.813 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 6.352.910 mennesker er døde hittil i pandemien. Kilde: Johns Hopkins-universitetet/NTB

– Litt overraskende

At smitten nå er svært høy, selv midt på sommeren, overrasker assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad.

– Vi hadde faktisk veldig lite smitte både i fjor sommer og sommeren før, så det at vi nå har fått en stor smittebølge i hele Vest-Europa denne sommeren, det er litt overraskende, sier han til TV 2.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad. Foto: Marte Christensen / TV 2

Likevel mener den assisterende helsedirektøren at det kan være en naturlig forklaring.

– Det er nok kombinasjonen av en mer smittsom variant og det at vi nå lever normalt, i motsetning til de to foregående somrene hvor vi jo hadde en del tiltak inn mot sommeren. Det er nok hovedforklaringen på denne bølgen.

Ber reisende være forberedt

I et møte med pressen tirsdag advarer WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus om at ny smittebølger viser at pandemien «ikke er i nærheten av å være over», ifølge NTB.

– Mens viruset presser oss, må vi presse tilbake, sier han.



Den gode nyheten er at smittebølgen i Norge har kommet ganske langt, og at smittetallene nå ser ut til å flate noe ut. Også flere andre europeiske land opplever dette nå, mens noen fortsatt har stigende smitte.

Nakstad sier at de som planlegger å reise til Europa i sommer, bør være forberedt på å ta på seg munnbind noen steder.

– Hvis du reiser til europeiske land nå, så vil du merke at det er smittevernregler der som vi ikke har hatt i Norge på en stund. Du vil for eksempel bli bedt om å bruke munnbind flere steder. Så det må man forberede seg på.

– Bortsett fra det er det lite sannsynlig at vi får noen store nedstengninger eller den typer problemer, eller karanteneordning ved innreise og så videre. Men det vil nok bli mye fokus på smittevern av typen munnbind i første omgang.

– Det håper vi virkelig

Selv om mange nå kan kjenne på en bekymring for oppblomstringen av smitte, mener Nakstad at det også kan legge et godt grunnlag for de kommende månedene.

– Fordelen med en bølge nå er at da får viruset stadig flere problemer med å smitte personer som har vært syke og som har fått denne oppfriskningsdosen. Det kan godt være at det vil roe seg inn mot tidlig høst. Det håper vi virkelig at det gjør.

Nakstad sier det er vanskelig å si helt hvordan høsten og vinteren blir. Han utelukker ikke at det kommer nye virusvarianter fremover.

– Det er veldig usikkert hva som skjer til høsten og vinteren når vi igjen begynner å være mer innendørs og tettere på hverandre. Da kan det godt være at vi får noen nye virusvarianter.

Han understreker at de håper immuniteten i befolkningen generelt vil styrke seg gradvis i denne fasen av pandemien.

– Dels fordi mange er vaksinert med oppfriskningsdose, men også fordi mange har vært syke i vinter og nå i sommer. Og det vil jo gjøre at viruset etter hvert møter mer motstand, men hvor stor den motstanden blir og hvordan det blir senere på høsten og vinteren, har vi ingen forutsetninger for å mene noe om akkurat nå.