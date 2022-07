Prisen til værs: – Finnes en smertegrense

Mange forbinder sommeren med ferske reker, loff og majones, men denne uken koster herligheten svært mye. Aldri før har kiloprisen vært høyere, spesielt på Sør- og Østlandet.

500 kroner per kilo

I Oslo koster en kilo reker godt over 500 kroner kiloen flere steder tirsdag ettermiddag. I Kristiansand er prisen oppe i 339 kroner kiloen. Det er en økning på hele 40 kroner sammenlignet med forrige uke. Økte drivstoff-kostnader, mindre fangst og større etterspørsel er med og drar prisene til værs.

Dyre reker: I Kristiansand kostet en kilo ferske reker 339 kroner tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Frøyland

– Det finnes en smertegrense

Reketråleren Ringskjær Sør er på vei inn til Kristiansand. Om bord er Tore Martinsen som har fisket reker i 31 år. Denne dagen har han kun med seg 50 kilo kokte reker og 300 kilo råreker, reker som kun går til industrien. Martinsen sier det er færre store reker enn vanlig.

Hardt arbeid: Rekefisker Tore Martinsen sier det blir lange dager og nå faller også marginene. Foto: Terje Frøyland/TV 2

– Det er godt med småreker i Skagerrak, men ikke de store kvantaene av de store rekene som selges over disk. Det er litt sesongbetont, sier fiskeren.

Prisen på drivstoff har økt kraftig de siste ukene, og dermed har fortjenesten gått ned. Likevel erkjenner den erfarne rekefiskeren at det finnes en grense for hvor mye folk er villige til å betale for ferske reker.

– Det er en smertegrense, ja, men jeg håper ikke den er nådd ennå. Inntektene for rekefisket har gått ned, og det er helt marginalt hva vi tjener nå, sier Martinsen til TV 2 mens han laster av de fulle kassene med reker som akkurat er fisket opp av havet.

Noen trekker seg

Et par hundre meter fra reketråleren arbeider Reidar Fredriksen på Reinhartsen fiskebasar i Kristiansand. Det er hans bedrift som får kjøpe fangsten av tråleren. Denne uken er kiloprisen for reker 339 kroner ut til kundene.

– Vi ser jo det at når prisen nå er tett på 350 kroner kiloen, så er det flere som trekker seg og kanskje heller kjøper noe annet. Andre bryr seg ikke, og skal ha reker uansett.

Christina Sandnes har nettopp kjøpt en kilo reker. Hun reagerer ikke på prisen.

– Det er vel bare sånn det er nå om sommeren.

Alexander Trygsland har også kjøpt reker.

–Det er jo dyrt, det er det. Men man må liksom ha det uansett. Det hører med om sommeren.

PÅ VEI UT IGJEN: Reketråleren er ute på havet svært mange timer hver dag. Foto: Trond Solvang/TV 2

Rekefisker Tore Martinsen er ferdig med dagens titimers-økt. I morgen er han klar for ny tur. På spørsmål om han ikke vurderer å gjøre noe annet enn å drive med rekefisket, nå som marginene er så små, sier han:

– Nei, jeg skal fortsette å fiske etter reker. Det er jo bare det jeg kan, sier han og smiler.