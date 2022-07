Direkte: Nasa presenterer historiske bilder fra verdensrommet

Romteleskopet James Webb har avdekket historisk dype og skarpe infrarøde bilder av det tidlige universet som omtales som historiske.

– Folk over hele planeten kommer denne morgenen til å se bildene fanget av dette teleskopet, og hvert bilde er en ny oppdagelse, sier Nasa-sjef Bill Nelson.

Romentusiaster verden over har ventet på disse bildene siden teleskopet ble skutt opp i desember.

– Disse bildene viser at teleskopet virker som det skal. Vi er inne i et nytt kapittel innen utforskning av verdensrommet, sier en begeistret fagsjef på Norsk Romsenter, Pål Brekke til TV 2.

Stjernen nede til venstre kan være vanskelig å se, men den er sterjetåkens sentrum. Foto: (NASA, ESA, CSA, STScI via AP

– Det er fantastisk detaljrikdom å se, sier han.

Bildene kan analyseres og vise kjemisk sammensetning og mulig forekomst av vann.

– Det nye teleskopet kan se inn i sternetåker der stjerner blir født hele tiden. Slik kan vi lære mer om stjerners opprinnelse og kanskje forstå mer om vår egen opprinnelse. sier Brekke.

Teleskopet, som ble skutt opp i desember i fjor, fanger opp lys så langt tilbake i tid som 13 milliarder år.

– Dette er vår tidsmaskin, sier forskeren som har ledet arbeidet.

Stephan’s Quintetten er en samling av fem gallakser. Foto: NASA

Bildet viser tusenvis av fjerne galakser. Bildet er egentlig ikke større enn et sandkorn på en armlengdes avstand, men er forstørret på avansert vis av Nasa.

– Hvis en humle fløy på månen, så ville teleskopet kunne se varmen fra den, sier Brekke til TV 2.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. SANDKORN: Dette klippet viser de enorme distansene. foto: wwtassets.org/specials/2022

Han er veldig spent på hva som kan komme frem på bildene som presenteres i ettermiddag.

Det første bildet som ble publisert er fylt med tusenvis av galakser og inneholder de mest fjerntliggende objektene som noen gang er observert.

Forskere har aldri før fått innblikk i dette området av Carina-stjernetåken hvor stjerner fødes. Foto: (NASA, ESA, CSA, STScI via AP

Det siste bildet som ble presentert, er kanskje også det vakreste. Det viser en stjernetåke med stjerner man aldri før har sett.

STJERNER FØDES: Dette bildet begeistret forskerne. Tusenvis av stjerner man aldri før har kunnet se, er avbildet. Stjerner fødes i slike stejernetåker. Foto: (NASA, ESA, CSA, STScI via AP

Det ble vist for første gang på et arrangement i Det hvite hus, og president Joe Biden kaller bildet for et historisk øyeblikk for vitenskap og teknologi.

Dette var det første bildet som ble offentliggjort. Med dette bildet ble forskernes innsikt i universet kraftig utvidet. Lysglimtene stammer fra tiden solen og jorden ble skapt. Foto: NASA

– For astronomi og romutforskning. Og for Amerika og hele menneskeheten, tvitrer han.

Beundring og glede

Deler av bildet viser lys som ble dannet ikke lenge etter Big Bang, som var 13,8 milliarder år siden.

Like før Biden viste fram bildet, så han på det med beundring og sa at det viste «det eldste dokumenterte lyset i universets historie fra over 13 milliarder – la meg si det igjen – for 13 milliarder år siden. Det er vanskelig å fatte».

Det ble også vist bilder av en gigantisk gassplanet utenfor vårt solsystemet, to bilder av galaktisk tåke hvor stjerner blir født og dør og et av fem tett sammenslyngede galakser som danser rundt hverandre.

– Fantastisk! Galakser på galakser på galakser, sier Jonathan Lunine ved Cornell University til nyhetsbyrået AFP og uttrykker en glede som mange i det globale astronomimiljøet trolig deler.

– Selv om dette på ingen måte er det lengste Webb kan se, er dette det dypeste bildet som noen gang er tatt, og det viser kraften til dette bemerkelsesverdige teleskopet: enorm følsomhet, et bredt spekter av bølgelengder og sylskarpe bilder, sier Lunine.

Parkert i verdensrommet

Teleskopet er parkert i verdensrommet, drøyt 1,5 millioner kilometer fra jorda, ved det såkalte L2-punktet. I sommer bruker det sine infrarøde instrumenter for å se mer enn 13,5 milliarder år tilbake i tid, mot den første galaksegenerasjonen som ble dannet etter Big Bang.

ROMHISTORIE: Her separeres James Webb Space Telescope fra Arianespace's Ariane 5 i desember. Foto: Nasa

James Webb skal holde seg på linje med jorda idet planeten går rundt sola, slik at solskjoldet kan beskytte teleskopet mot varmen og lyset. Den store parasollen kan i utgangspunktet kun gi effektiv beskyttelse dersom sola, jorda og månen peker i samme retning.

Hubble-teleskopet, som i sin tid var banebrytende på feltet, er sensitivt nok til å se hendelser i verdensrommet omkring 500 millioner år etter det store smellet.

Etterfølgeren James Webb kan se enda lenger inn i fortiden. Forskerne håper å kunne observere forholdene 200 millioner år etter universets begynnelse.

(©NTB/TV 2)