Ingen tanker om å trekke seg: – Hadde vært veldig feigt

– Nei, det har jeg ingen tanker om i det hele tatt. Jeg er ikke den som trekker seg unna når det blåser. Jeg har ingen tanker eller ideer om å trekke meg fra denne oppgaven. Det ville vært veldig feigt.

Det sier landslagssjef Martin Sjögren på spørsmål om han har vurdert å trekke seg etter mandagens ydmykelse.

For det som startet som ti friske Norge-minutter utviklet seg i løpet av minutter til et mareritt. Til pause var stillingen 6-0 til vertsnasjonen. Da dommeren blåste av kampen stod det 8-0 på måltavlen.

– Jeg er alltid ansvarlig for resultatet og det er det ingen tvil om. Derfor er jeg veldig selvkritisk til hele opplevelsen vi fikk i går, sier landslagssjefen.

Med seier over Østerrike er Norge klare for kvartfinalen. Der vil de trolig møte enten Spania eller Tyskland. Landslagssjefen står fast ved at Norge er en medaljekandidat, som han selv var med på å uttale før mesterskapet.

– Ja, vi har absolutt mulighet til å ta medalje, men det er ikke det som er det største fokuset nå, sier svensken.

TRØST: Landslagssjef Martin Sjögren trøster Ada Hegerberg etter rekordtapet. Foto: Terje Pedersen

Landslagskapteinen: – Vi som er ute på banen må også ta tak

Etter kampen samlet han spillere og støtteapparat i en ring midt på banen. Samtidig runget «Sweet Caroline» over anlegget, mens nesten 30.000 engelskmenn sang med.

Tirsdag åpner han litt opp om hva det ble snakket om da de tok en samling i bånn.

– Der og da handler det mest om å samle gjengen. Det er vanskelig når vi er der ute og det er ingen som synes det er gøy etter et slikt tap. Vi snakket om hvordan vi skal fremstå og hva som bli viktig fremover, ettersom mesterskapet er langt fra over.

– Jeg synes vi startet godt

Det er Sjögren som har fått hardest medfart i media og sosiale medier, men landslagskaptein Maren Mjelde mener at også spillerne må gå i seg selv.

– Jeg tenker at dette er noe vi står sammen om. Vi som er ute på banen må også ta tak. Vi vet alle sammen at vi kunne gjort en bedre jobb i går.

På spørsmål om spillerne har tillit til Sjögren, svarer Mjelde:

– Ja, det har vi absolutt.

Caroline Graham Hansen mener spillerne kunne gjort mer da målene startet å renne inn.

– Jeg tror alle kunne gjort mer. Vi endte opp med å ikke gjøre noe av det vi hadde tenkt å gjøre, sier Barcelona-stjernen.

TV 2s eksperter legger ansvaret på Sjögren

Yaw Ihle Amankwah la ikke skjul på hva han mente under TV 2s spesialsending tirsdag.

– Jeg vet hva jeg som spiller ville tenkt i den situasjonen der. Jeg ville sett til treneren og rett og slett tenkt at «du sviktet oss», mente Amankwah.

Noe av det Amankwah påpekte var at det ikke ble gjort endringer på laget før pause. Målene rant inn, men ingenting skjedde.

– De ble ydmyket og hang ikke sammen taktisk et eneste sekund. En trener som ikke tar grep underveis og bare lar spillerne henge til tørk på den internasjonale scene, understreket TV 2s ekspert.

Solveig Gulbrandsen var også nådeløs med den norske landslagssjefen etter kampen.

– Jeg ville sett til treneren og rett og slett tenkt at «du sviktet oss»

– Det jeg er mest forbannet over, er at det ikke skjer noen grep. Spillerne blir rett og slett kastet under bussen. Taktikken er satt, men trenerne må ta grep underveis. Når vi ligger under 0-2, må det gjøres grep fra siden. Det står 0-2, det er fremdeles mulig å gjøre noe med kampen. Men her setter man seg ned og gjør ingen grep, sa hun.

Selv sier landslagssjefen at han ikke legger mye fokus på hva eksperter og andre mener om ham.

– Jeg forsøker ikke å legge så mye fokus på hva folk mener der ute. Vi står i dette sammen og jobber beinhardt for å gjøre saker og ting litt bedre. I går hadde vi en tøff opplevelse. Det er ingen som kaster noen under bussen, her gjør vi alt for å hjelpe hverandre.