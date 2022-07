Flere vil ikke leie ut til menn

Det nærmer seg studiestart for mange, og flere ser nå etter et nytt sted å bo i en ny by. Men det kan være ekstra utfordrende dersom du er mann.

Da Adrian Halvorsen fikk gladmeldingen om at han var kommet inn på masterstudie i Oslo, begynte boligjakten.

I et allerede brennhett marked er det utfordrende å skulle finne et sted å bo til en rimelig pris. Men om du er mann kan du møte på en ekstra utfordring.

– Jeg var inne på Finn.no for se på utleiesteder i Oslo. Da jeg bladde nedover annonsene, kunne jeg se fem annonser til enhver tid. Fire av disse utelukket menn, sier Halvorsen.

Mest utbredt i kollektiv

Halvorsen forteller at han har sett flere annonser som er helt tydelig på at de ikke vil leie ut til menn. Hvorfor det er slik, opplyses det ikke om i annonsene han har sett.

– Utleierne sier aldri hvorfor de vil ha kvinner som leietakere.

KUN JENTER: Flere utleiere er tydelige på at de kun ønsker jenter som leietakere. Det er det flere grunner til, ifølge dem selv. Foto: Skjermdump / montasje Pål Sørum Schaathun / TV 2

Han sier at han synes problemet er mest utbredt blant kollektiv, men opplyser at han har sett det blant enkelte hybler og leiligheter òg.

– Om jeg skulle gjette er det fordi kvinner blir oppfattet som mer rolige og ryddige enn menn.

FORTVILER: Adrian har ennå ikke funnet et sted å bo til høsten. Foto: privat

Selv har han vært på boligjakt i flere måneder uten hell. Han tror at dersom mulighetene hadde vært like for menn og kvinner, hadde boligjakten vært lettere.

– Folk i 20-årene er som oftest like ansvarsfulle, uavhengig av kjønn.

Derfor foretrekkes jenter

TV 2 har vært i kontakt med flere utleiere som leier ut rom i bofellesskap og boliger i Oslo kun for jenter.

En av dem er Morten Jensen. Han er uenig i at jenter og gutter er like ansvarsfulle, og viser til tidligere eksempler fra sine egne utleide boliger.

Han leier ut tolv kollektiv i Oslo, hvor ti av dem består av kun jenter. Det er det flere grunner til:

– For det første er jenter mye flinkere til å ta vare på leiligheten i forhold til renhold. For det andre mener jeg det er lettere å jobbe med jenter, sier Jensen.

Jensen har tidligere leid ut kollektiv hvor både jenter og gutter bor under samme tak. Også der oppstod det problemer:

– Når jenter og gutter bor sammen, oppstår det ofte irritasjon fra jentene fordi de mener guttene slurver, sier han.

– Diskriminerende

Også direktør i Diskrimineringsnemda mener forskjellsbehandlingen på markedet er problematisk.

Direktøren, Ashan Nishantha, opplyser at han ikke kan kommentere enkeltsaker, men fremhever at diskrimineringsregelverket blant annet er bygd på at folk ikke skal forskjellsbehandles på faktorer med seg selv som de ikke kan gjøre noe med.

– Den klare hovedregelen er at det ikke er lov å forskjellsbehandle basert på kjønn, sier han til TV 2.

Men det finnes unntak:

PROBLEMATISK: Direktør i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, er tydelig på at det ikke er lov til å forskjellsbehandle på markedet. Det finnes derimot unntak. Foto: Diskrimineringsnemda

– Det kan i enkelttilfeller være lov å gjøre dette dersom det er saklig, nødvendig og proporsjonalt. Det er den som påstår at en slik forskjellsbehandling er lov som må godtgjøre at unntaksvilkårene for dette er oppfylt i det konkrete tilfellet, fortsetter han.

Det er mulig at dette kan være lov dersom utleier selv skal bo i boligen som leies ut og utleier og leietaker skal dele areal, men dette må prøves for nemnda før det kan konkluderes endelig.

Det kan også boligsøker Adrian Halvorsen forstå.

– Jeg kan forstå at det er et ønske for de jentene som allerede bor der. Da handler det om hvem man liker. Men utleieren bor som oftest ikke der. Da har det jo ingenting å si, sier en Halvorsen, som ennå ikke har funnet et sted å bo til høsten.

Det har ikke lyktes TV 2 i å få en kommentar fra Finn.no.