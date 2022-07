Flytrøbbelet fortsetter - Glimt-kamp utsatt

Etter planen skulle Bodø/Glimt møte Klaksvik til returoppgjør i kvalifiseringen til Champions League tirsdag klokken 20, men problemet er at Glimt enda ikke har reist fra Bodø til Færøyene.

Nå har kampen blitt utsatt til onsdag. Det bekrefter arrangement ansvarlig i Bodø/Glimt, Ørjan Heldal, til TV 2.

– Det blir avgang tidligst klokken 14 i dag, men det er heller ikke sikkert at det blir noe av, sa Heldal tirsdag formiddag, før kampen ble utsatt.

Glimt skulle etter planen ha reist med chartret fly mandag, men da satte tett tåke på flyplassen på Færøyene en stopper for det. Tirsdag er det fortsatt tåke, men også vindproblemer, som holder Glimt og Widerøe på bakken.

Dialog

– Vi er nå i en dialog med hjemmelaget Klaksvik og UEFA om hvordan vi skal løse dette. Om det blir senere kampstart eller ny kampdag vet vi ikke før vi har hatt en møte med UEFA i formiddag. sier Heldal.

En utsettelse av kampen vil uansett ikke være noen fordel for Glimt som har et hardt kampprogram fremover med seriekamp allerede til helgen igjen.

– Værproblemer er noe man ikke råder over, så kampen blir gjennomført på et eller annet tidspunkt, sier Heldal.

Ber om utsettelse

I 12-tiden skal Bodø/Glimt i møte med UEFA og Klaksvik for å diskutere når kampen skal spilles. Bodø/Glimt ønsker at kampen flyttes til onsdag, men Kjetil Knutsen mener at Klaksvik gjør det de kan for at kampen spilles til original tid.

– Alt tyder på at Klaksvik gjør det de kan for at den ikke blir flyttet. Jeg, og vi, mener at det eneste rette er at kampen går i morgen. Men ideelt sett skulle vi helst stått på Færøyene nå og spilt kampen i dag.

KONTRAST: Kjetil Knutsen kan nyte finværet i Bodø mens han venter på at det færøyske været skal roe seg. Foto: Roy-Arne Salater

– Vi har et tett program, og har ikke mange datoer om ikke denne kampen blir spilt i dag eller i morgen. Det må den om vi skal møte HamKam på lørdag, sier Glimt-treneren til TV 2.

Kjetil Knutsen må uansett ta plass på tribunen når Bodø/Glimt til slutt får spilt kampen på Færøyene. Det er nemlig én kamp av karantenen han fikk utdelt etter håndgemenget som fant sted mot Roma.

– Jeg mener det er rart at UEFA i det hele tatt vurderer det (at kampen spilles tirsdag). Men nå er vel ikke jeg den som har best erfaring med UEFA, så jeg er kanskje litt inhabil.

– Vi vet de strenge kravene UEFA har, og de er enda strengere i Champions League enn Conference League. Det er litt rart at de kravene kanskje ikke alltid er så strenge likevel.

Glimt vant den første kvalikkampen 3-0 på Aspmyra forrige uke.