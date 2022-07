Real Madrid-profil og kjæresten ranet

Federico Valverde var en viktig bidragsyter til at Real Madrid vant Champions League denne sesongen. Han slo den målgivende pasningen til Vinicius Juniors matchvinnerscoring i finalen mot Liverpool.

På en etterlengtet ferie i Ibiza har Real-stjernen fått en mindre hyggelig opplevelse, skal man tro kjæresten og sportsjournalist Mina Bonino.

Bonino hevder at de ble ufrivillig påvirket av narkotika og alkohol. I tillegg forteller hun at paret ble ranet for over 100 000 kroner.

På Instagram delte hun historien med sine 652 000 følgere.

– Vi ble fortalt at maten kunne ha blitt forgiftet av kokken, så vi ble sendt til sykehuset for testing, skriver hun på spansk, gjengitt av Marca.

– Klarte ikke stå opp

Før episoden skal kokken ha tatt med seg nøkkelen til huset for å lage frokost til paret dagen etter.

– På morningen klarte jeg ikke å stå opp. Jeg følte meg veldig dårlig, men trodde det var grunnet min psykiske helse. Da jeg skulle finne lommeboka mi, var den tom, sier Bonino om øyeblikket hun innså alvoret.

Valverde og kjæresten ble på sykehuset testet for om de hadde kokain, marijuana, ecstasy, amfetamin eller antidepressiva i blodet. Uten resultat.

Ifølge Bonito avsluttet kokken samarbeidet med paret etter hendelsen.

– Huset ble ransaket og vi finner ikke ut av det. Noen har vært i huset mens vi sov, og det er det som plager meg mest.

CL-VINNER: Federico Valverde bidro til at Real Madrid hentet hjem nok en Champions League-tittel. Foto: Pauls Ellis

Flere tilfeller

PSG-spiller Marco Verratti opplevde også å bli ranet på ferie i Ibiza. Der fikk tyvene med seg en mengde smykker og kontanter til en verdi av over 25 millioner kroner.

Imotsetning til Valverde og co. fikk Verratti og modellkona en stor del av verdigjenstandene tilbake, etter at seks personer ble arrestert.

Uruguayaneren har vært i Real Madrid siden 2017 og spilt 105 kamper for «Galácticos.» Sesongen som var vant midtbanespilleren både La Liga og mesterligaen med hovedstadslaget.