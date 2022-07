Forventer en økning på flere hundre tusen inkassosaker

Nordmenn får i tiden fremover i større grad testet sin finansielle kapasitet. Økte renter, skyhøy strømpris og dyrere mat gjør at flere merker det blir trangere i lommeboken.

– En økning i rentene og skyhøye strømregninger vil mest sannsynligvis gjøre at flere av dem som sliter fra før, og har lite buffer for uforutsette endringer, kan få problemer med å betjene lån.

Det sier daglig leder Geir Grindland i InkassoPartner til TV 2.

Økning: Geir Grindland sier vi må forvente en økning på flere hundre tusen inkassosaker utover høsten. Foto: InkassoPartner

Han sier man kanskje vil se at bankene sine sikkerhetsmarginer vil føles strengere, slik at færre kommer seg inn på boligmarkedet.

– Dette kan føre til at flere misligholder lånene sine, og man kan kanskje få flere tvangssalg.

Opp mot 50 prosent økning

I Fair sin rapport for andre kvartal ser inkassoselskapet antall inkassosaker øke markant med nesten 40 prosent.

– Økningen kommer fra oppdragsgivere innen de fleste bransjer, og det virker som vi går mot en utfordrende høst, sier daglig leder Christian Aandalen.

GOD NYHET: Daglig leder i Fair sier nordmenn ikke konsumerer mer selv om det misligholdes mer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Hvis man ser på hovedstolen, altså det opprinnelige gjeldsbeløpet, sendt til inkasso, har den ikke steget de siste kvartalene.

– Det tyder på at nordmenn, selv om de misligholder mer, ikke konsumerer mer enn tidligere. Dette er godt nytt, da erfaringen tilsier at større krav er vanskeligere å løse, sier han.

Grindland forteller at også InkassoPartner ser en stor økning i antall inkassosaker det siste kvartalet. Han viser til en økning på 30 prosent, og spår en økning på opp mot 50 prosent rett over sommeren.

– Vi må forvente en økning på flere hundre tusen inkassosaker utover høsten, sier han.

– Rett og slett dramatisk

Guro Sollien Eriksrud er forbrukerøkonom i Frid. Hun reagerer sterkt når TV 2 legger frem tallene til InkassoPartner og Fair.

– Det er rett og slett dramatisk, disse tallene. Det som er litt skummelt, er at vi er vant med å snakke om penger som tall.

DETALJER: Forbrukerøkonom sier mange føler de ikke har noe å spare, men det har de hvis man går inn i detaljene i økonomien. Foto: Privat

Hun sier man må huske at bak alle disse tallene er det et menneske som sliter, og da ofte en familie.

– For en del er det en forglemmelse. De betaler den og er ferdig med det. Men når det er slike tall er det mange skjebner bak disse tallene. Det er rett og slett dramatisk.

Det ser heller ikke ut til at det vil snu med det første. Tvert imot sier Eriksrud at flere priser skal fortsette å øke. Enkelt forklart tror hun det er to grupper bak de økende inkassosakene.

– En av de er de som på godt norsk har dårlig råd. De var presset fra før, og når det kommer prisøkninger, klapper det sammen.

I Finanstilsynet sin siste årsrapport var den samlende inkassogjelden på 115 milliarder. Geir Grindland tror ikke det kommer til å stoppe der. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun tror den andre gruppen er folk som rent matematisk greit kunne klart å betale regningene.

– Det er likevel ikke gitt at de gjør det eller klarer det. Nordmenn er ikke trent for denne situasjonen. Det er så mye som virker inn: følelser, stress, usikkerhet, vaner og fasade.

– Man er overveldet og vet ikke hva man skal gjøre og klarer ikke ta tak. Det er en fryktelig vanskelig situasjon å være i.

Kan føles håpløst

I Finanstilsynet sin siste årsrapport var den samlende inkassogjelden på 115 milliarder. Grindland i InkassoPartner tror ikke det kommer til å stoppe der.

Han ser samtidig en ny trend.

– Vi merker også en økning av inkassosaker av nye personer som aldri før har vært registrert hos oss. Den stygge utviklingen skyldes at personer som vanligvis betaler regningene sine nå havner hos inkasso, sier han.

Eriksrud tror også mange får sine første inkassosaker nå.

– Da kan det ofte være mulig å snu. Mange føler de ikke har noe å spare, men mange har det likevel hvis man går inn i detaljene. Det som fremstår som håpløst, trenger ikke være håpløst. Men det gjelder å ta tak nå.

Nå når det er mange med ferske problemer, oppfordrer forbrukerøkonomen alle til å ta tak i egen økonomi.

– Men særlig de som opplever dette for første gang. Se forbruket ditt skikkelig i kortet, og bruk smarte verktøy for å få kontroll på økonomien, understreker Eriksrud.