Nå er dollaren like dyr som euroen

Én amerikansk dollar koster i skrivende stund 10,26 norske kroner. Det samme gjør en euro.

– Ja, nå er det dyrt for nordmenn på ferie. Særlig i Europa eller USA. Det er to regioner hvor kronen er svak nå. I USA er det veldig dyrt, sier valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken til TV 2.

Det er ikke bare valutakursene som gjør det dyrt.

Svekket kjøpekraft

– Det er høy inflasjon også. Veldig mange nordmenn som drar på ferie til Europa og USA opplever nok at kjøpekraften er svak, konstaterer Knudsen.

Inflasjonen i Europa er på 8,6 prosent. Dette slår negativt ut både for ferienordmenns kjøpekraft og valutamarkedets vilje til å satse på euro.

Det er ifølge CNN første gang på 20 år at dollaren og euroen er like mye verdt. Euroen har falt om lag 12 prosent siden starten av 2022.

Årsaken er Russlands angrep på Ukraina, høy inflasjon, frykt for resesjon og usikkerhet rundt energiforsyningene i Europa.

Knudsen peker også på usikkerheten i Kina, hvor nulltoleranse mot covid-19 fører til nedstengninger av byer med kun ett smittetilfelle.

Tirsdag dukket denne situasjonen opp i byen Wugang, hvor de 320.000 innbyggerne må holde seg inne de neste dagene fordi det ble bekreftet ett enslig smittetilfelle.

En liten valuta

Denne globale usikkerheten lokker investorene til den trygge havnen som dollaren normalt er.

– Kronen er veldig svak mot både euro og dollar, sånn i en historisk sammenheng. Det må vi kunne si, mener Knudsen.

– Det henger igjen sammen med at vi er en liten og lite likvid valuta, som er avhengig av investorer og at risikoappetitten i det globale markedet er høy, for at kronen skal være sterk. Det er litt av det motsatte vi har i dagens situasjon, hvor det er stor usikkerhet, utdyper han.

Russland har nå stengt gassforsyningene gjennom Nord Stream 1 «for vedlikehold», noe som påvirker land som Tyskland, Italia og Østerrike. I Tyskland er man spente på om gassforsyningene kommer tilbake etter ti dagers vedlikehold, slik russerne har lovet.

Kan vare en stund

Energikrisen kommer samtidig som økonomien bremser. CNN skriver at Tyskland nå for første gang siden 1991 har gått med handelsunderskudd på varefronten.

Knudsen ser ikke bort fra at dollaren kan styrke seg ytterligere mot både euro og den norske kronen.

– På kort og kanskje litt mellomlang sikt nå vil nok det vi har sett de siste månedene, den usikkerheten i markedet, være der. Det vil være usikkerhet rundt inflasjonen en stund til, og rundt hvor kraftige rentehevinger vi får fra de store sentralbankene, samt usikkerhet rundt energisituasjonen. Dette er en situasjon hvor kjøperne foretrekker dollar. Jeg tror at det kan vare litt ved, altså.