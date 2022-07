Ruud om den spesielle poengfordelen: – Synd for dem

Novak Djokovic kunne søndag løfte beviset på at han vant Wimbledon. Likevel passerte Casper Ruud serberen på verdensrankingen

Casper Ruud (23) er i disse dager i den svenske byen Båstad. Der er han seedet som nummer én i turneringen, og som verdens femte beste tennisspiller om man ser på verdensrankingen.

En ting imidlertid flere stusser over er at Ruud mandag passerte Novak Djokovic på verdensrankingen dagen etter serberens triumf i Grand Slam-turneringen i Wimbledon. En finaleseier som egentlig er verdt 2000 poeng på rankingen.

Djokovic vant også Wimbledon-utgaven før 2022. Det betyr at han hadde 2000 poeng å forsvare. Men i år ble det ikke delt ut poeng i Wimbledon.

– Wimbledon uten poeng som har vært en fordel for min del siden de andre ikke får poeng. Det er synd for dem, men da blir det færre poeng på markedet, sier Ruud til TV 2 i forbindelse med et pressetreff i Båstad.

Årsaken til at det ikke deles ut poeng i Wimbledon er at de russiske utøverne er nektet å stille. Det til tross for ATPs klare melding om at de tillater russere å delta i turneringene.

Krigen i Russland har ført til at flere idretter nekter å ta imot russere. Tennis er blant få idretter som har tillat russisk deltakelse fra start av.

I og med at russerne ikke slapp inn i England for turneringen, satte ATP foten ned og bestemte at det ikke ville deles ut poeng i Grand Slam-turneringen.

Denne uken skal Ruud prøve å forsvare det nærmest umulige. I fjor vant han i Båstad, Gstaad og Kitzbühel tre uker på rad. Det hadde ingen gjort på ti år før Ruud gjorde det i 2021. Nå skal han forsvare 250 poeng i hver av de tre turneringene de kommende ukene.

Ruud påpeker selv at feltet er tøffere i år enn det var på samme tidspunkt i fjor. En av årsakene til det er at det var OL i fjor, som Ruud valgte å droppe.

– Om det ikke går, er det ikke krise. Jeg ligger bedre an enn jeg gjorde i fjor. Men jeg vil jo vinne en av disse tre turneringene. Å vinne turneringer er det gøyeste som finnes. Men jeg tviler på at det kommer til å skje igjen. Det var jo et taktisk valg å droppe OL i fjor, sier han.

Nå står Ruud med 5050 poeng på verdensrankingen. Det betyr, som Ruud også påpeker, at han har hatt solide resultater i år. Særlig i Roland-Garros, hvor han kom til finalen.

Det betyr også at han er i god rute til å nå ATP-sluttspillet i Torino. En turnering han for første gang klarte å kvalifisere seg til i fjor. Det ga mersmak.

– Fjorårets turnering gjorde motivasjonen sterk for å prøve å komme tilbake. Hver uke blir viktig frem til den. Det er viktig å prøve å få noen gode resultater nå på sommeren.