Solgte sex og var rusavhengig – løping vart redninga

Gabriella Mathisen har ei vanskeleg fortid med rus, prostitusjon og mykje svik. For ho blei redninga løping.

– Eg har hatt eit urettferdig liv og utgangspunkt, men eg bestemte at det ikkje skulle få ta frå meg livet. Eg fortener også livet.

Det seier Gabriella Mathisen. Som jentunge var ho full av draumar. Ho sykla milevis på sykkelen, klatra i svære tre og levde livet med ei stor nysgjerrigheit. Men heimen var prega av rus, vald og skriking, og i ung alder vart ho fanga av narkotika og prostitusjon.

Rusavhengig som 12-åring

Skrur ein tida 22 år tilbake, hadde Mathisen sitt første møte med rus. Ho hadde ei mor som var psykisk sjuk og avhengig av medikament, og med det vart Mathisen introdusert til tablettar heime.

– Mamma tenkte det var løysinga for meg og. Eg var rusavhengig som 12-åring.

Mathisen vart prega av barndommen. Av ei medikamentbrukande mor, og ein far som var alkoholisert og valdeleg. I tenåra var ho utagerande og ein rebell utan grenser.

– Tru det eller ei, men eg var ein snill kriminell, seier Mathisen og ler.

– Eg har eit stort hjarte for politiet. Eg gjorde gale ting, men dei var veldig snille mot meg. Dei skjønte måten eg vaks opp på, legg ho til.

Seinare opplevde ho seksuell misbruk, og begynte med prostitusjon. I dag er ho opptatt av å slå ned på fordommar og skam rundt prostituering.

– Det er noko ein har gjort, ikkje noko ein er. Men det er ikkje alltid eg har trua på meg sjølv. Nokre gonger tenker eg «du har vore prostituert og selt kroppen din» og at eg berre skulle stått bak ei gardin, men uansett kor svart det er, og uansett kva ein står i, så må ein sette seg mål, og nå dei.

ENDRA LIVET: Før bestod livet til Gabriella Mathisen av rus og vanskelege forhold. No er løping noko av det viktigaste. Foto: Privat

Tanta bad ho om å slutte

Ti år etter at Mathisen hadde blitt introdusert for rus for første gong, skulle ho ta valet om å endre livet sitt. Det gjorde ho etter ein klar beskjed frå tanta hennar, som var den einaste rollemodellen ho hadde i oppveksten.

– Tanta mi tok livet sitt for tolv år sidan. Søskenbarnet mitt, Anka, fekk ein kreftdiagnose, som ho ikkje kunne bli frisk av. Ho blei berre 28 år, fortel Mathisen.

På den tida brukte Mathisen heroin.

– Tante sa til meg «Anka skal døy, barna hennar skal miste mora si, og eg skal miste barnet mitt. Du bruker heroin. Lov meg at du sluttar med det».

Fem dagar etterpå tok tanta hennar livet sitt. Løftet skulle Mathisen halde, etter ein lang prosess der løping blei spesielt viktig.

ULTRAMARATON: Gabriella Mathisen har løpt ultramaraton i Namibia. Foto: Privat

Begynte med ultraløp

Då Mathisen bestemte seg for å starte livet på heilt nytt, trengte ho nokre konkret, der ho kunne sette sine eigne mål. Ho kom frå ein tøff bakgrunn og hadde posttraumatisk stress. Valet falt på å begynne å løpe.

Det første målet Mathisen satt seg var Oslo Maraton. For ho var dette ein måte å ta tilbake kontroll på livet.

– I starten var eg i skikkeleg dårleg form. For kvart år som har gått, har eg utvikla meg som løper, seier Mathisen.

Løpeinteressen stoppa ikkje med maraton, og Mathisen begynte å by seg ut på løp som var lengre, hardare og meir ekstreme: Ultraløp.

– Eg visste ikkje at det gjekk an å løpe 250 kilometer gjennom ein ørken. Det er jo akkurat det eg vil!

Det store målet er å fullføre alle dei fire «Racing the Planet»-løpa. Dette er løp som alle er 250 kilometer lange, og går gjennom ørkenar. Mathisen har allereie løpt i Namiba, og skal by seg ut på Atacama Crossing i Chile i september. Etter det venter Antarktis.

– Det er heilt magisk, og eit episk mål. Etter Namibia ser eg ikkje på draumane mine som umoglege lengre. Det å kunne hente så mykje styrke dag ut og dag inn, og samle opp krefter når det ikkje er noko igjen, det er ei episk reise.

Fekk draumelivet

Løpinga har betydd mykje for Mathisen, både gjennom behandlinga, men også der ho er i dag: rusfri.

– Eg føler verkeleg at eg har fått det livet eg drøymte om å få, då alt var øydelagt. Eg har fått mange vennar, fått trua på meg sjølv og føler meg kjempelevande.

I HJARTET: I dag løper ho alltid med Pro Senteret i hjartet, som er eit senter for kvinner og menn som selger eller har solgt sex. Foto: Privat

For Mathisen, som har blitt utsett for mykje svik i livet, betyr det å nå måla sine veldig mykje.

– Det er ei drivkraft når eg løper. Eg synes at om alle drøymer om noko, så bør ein gå for det.

– Gjennom livet mitt, bakgrunnen min som prostituert og heile prosessen eg har vore gjennom, har seg att at alt er mogleg. Det vil eg gjerne vidareføre til andre, uansett kva draumane deira er, seier ho.