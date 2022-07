– Jeg ville tenkt at «du sviktet oss»

Etter å ha blitt fullstendig overkjørt av England mandag kveld, er det ganske enkelt: Norge må vinne over Østerrike dersom de skal ta seg videre i til EM-kvartfinale.

Inn mot den kampen må både spillerne og trenerapparatet heve seg betraktelig, mener TV 2s fotballekspert som er nådeløs i sin vurdering av Sjögrens taktiske plan.

– Vurderingen av inngangen til kampen og formasjonen fra start er at det er grenseløst naivt. Det er åpent og inviterer England til å gjøre akkurat som de vil, sier Yaw Ihle Amankwah.

– Det var helt uvirkelig å se på at det ikke ble tatt grep underveis. Ekstremt frustrerende, for det var så åpenlyst hva man kunne gjort for å unngå at det ble som det ble, understreker han.

«Du sviktet oss»

Den tidligere forsvarsspilleren har sympati med spillerne, og mener ansvaret helt og holdent ligger på landslagssjef Martin Sjögren.

– Jeg vet hva jeg som spiller ville tenkt i den situasjonen der. Jeg ville sett til treneren og rett og slett tenkt at «du sviktet oss», sier Amankwah.

– De ble ydmyket og hang ikke sammen taktisk et eneste sekund. En trener som ikke tar grep underveis og bare lar spillerne henge til tørk på den internasjonale scene, understreker TV 2s ekspert.

– Kan umulig bli verre

0-8-tapet for England er en mental påkjenning for landslagskvinnene. Amankwah, som har utdanning innen idrettspsykologi, så én positiv tendens på gressmatten på Falmer Stadium mandag kveld.

– Jeg synes de norske spillerne som gruppe prøvde å ta grep. Vi så at de samlet seg etter målene, og vi så for eksempel da Thorisdottir hadde gjort tabben i forkant av 3-0-målet at spillerne var borte til henne.

– Hvor mye kan man gjøre på kort tid for å riste av seg dette?

– Herfra kan det kun gå oppover, for det kan umulig bli verre enn den kampen i går. Det er slik man må tenke nå. Det er gjerne litt sånn «alle mot oss»-mentalitet de kan bruke, og så kan den kampen på fredag kun bli en opptur.

Dette må ordnes opp i

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, mener Norge har gode muligheter mot Østerrike.

– Vi skal på papiret være et bedre lag enn Østerrike, men da kan vi ikke holde på med den type forsvarsspill vi fikk se mot England i går.

Nå handler det om å bearbeide sjokket, bygge selvtillit og trygghet i laget igjen, mener Finstad Berg.

– Hvis man nå føler seg usikker på om man har de løsningene man trenger i avgjørende situasjoner, at man ikke helt vet hvordan man reagerer når man får et mål imot. Da kan det spre seg en usikkerhet som kan bli en slags selvoppfyllende profeti. Det er de nødt til å få på plass.

Hun legger også vekt på at Norge må finne ut hvordan de skal løse de enorme rommene som til tider dukker opp ute på flankene.

– Det har vært et gjennomgående problem, og egentlig et varslet problem, det har vært mye snakk om det i forkant. Der må man klare å finne gode løsninger, sier Finstad Berg og understreker at det fremdeles er håp for Norge:

– Det store spørsmålet er hvordan skal man klare å løfte seg til kampen mot Østerrike. Der har vi alle muligheter. Utrolig nok kan vi fortsatt nå en kvartfinale med seier mot Østerrike, vi har fortsatt alt i egne hender. Men da må vi prestere noe helt annet enn vi gjorde mot England. Den jobben startet i dag tidlig.

TV 2s fotballekspert Morten Langli tror også Norge har muligheter til å slå Østerrike, men at Norge må gå offensivt ut.

– Da Østerrike spilte mot England, hadde de en lav taktikk, forsvarte seg veldig godt og hadde god løpskapasitet. Mot Nord-Irland måtte de ha et annet kampbilde, for de skulle frem og angripe. Da så ikke så imponerende ut. Nå er problemet at de kan ligge i den trygge, gode formasjonen mot oss. For det er vi som må angripe den kampen og vinne, mens Østerrike fint lever med et uavgjort-resultat, sier Langli.

Østerrike - Norge ser du fredag fra kl.20.00 på TV 2 og Play.

