På ferie i hetebølge-land? Dette er det viktigste du må huske på

Hvis du støter på over 40 varmegrader i sydenferien, kan det bli uhyggelig eller i verste fall helsefarlig.

Tusenvis av nordmenn reiser i disse dager sydover for å feriere i varmere klima.

Spørsmålet er om noen får for mye av det gode, for i typiske ferieland som Spania, Portugal, Italia og Frankrike meldes det nå om over 40 varmegrader.

Det går som oftest greit for friske folk med tilgang på væske, men det kan fort bli helsefarlig for særlig én gruppe mennesker.

– Hvis man har hjertesykdom eller feil på hjerteklaffene, vil hjertet pumpe opptil dobbelt så mye blod per minutt mens man hviler. Da kan man få hjertesvikt selv ved små anstrengelser, sier Gunnar Hasle.

Sjekk tipsene til hvordan du kan takle heten lenger nede i artikkelen.

Han er overlege ved Kry Reiseklinikken, og har i en årrekke gitt råd og helsehjelp til reisende nordmenn.

RÅD: Overlege Gunnar Hasle i Kry Reiseklinikken har helt klare og spesifikke råd til nordmenn som skal til sydlige hetebølge-strøk i sommer. Foto: Gorm Kallestad

Så varmt er det

Nå deler Hasle sine aller beste helsetips til nordmenn som enten har reist, eller planlegger å dra ned til stedene med brennende hete.

For det er ingen tvil om at «Europa koker», som det ubønnhørlig skrives i mediene om dagen.

Spanske meteorologer slår nå alarm om ekstremvarme i 16 av 17 regioner i landet. I Andalucía i sør og Extremadura i vest er det ventet 44 grader i skyggen onsdag.

Hetebølgen er den lengste i Spania siden målingene startet i 1975.

I Portugal kjemper flere tusen brannmannskaper mot de mer enn 250 skogbrannene som herjer. Situasjonen i det brennhete landet omtales som «et rent helvete».

I Italia har lite nedbør ført til at elver og innsjøer tørker inn. Fem regioner nord i landet regner situasjonen som kritisk, og i enkelte byer er fontener skrudd av og innbyggerne bedt om å spare på vannet.

BRANN: Brannmanskaper kjemper mot flammene i nordlige deler av Spania. Tørken og varmen har ført til mange skogbranner. Foto: CESAR MANSO / AFP

De beste tipsene

Hvis man skal feriere i sydlige strøk der gradestokken viser opp mot 40 grader eller mer, mener Hasle man må ta noen spesifikke grep for å unngå helsefare.

– Først og fremst er det viktig å holde seg mer i skyggen. Hvis det allerede er 40 grader i luften, så blir det mye varmere hvis man i tillegg blir utsatt for 900 watt per kvadratmeter fra solen.

Solkrem er riktignok viktig, men overlegen minner om at den overhodet ikke hjelper mot varme og heteslag.

– Tynne og løse bomullsplagg kan være mer kjølende enn bar hud. Dette er også en måte å få skygge på huden, sier han.

TILDEKT: Turister i den kroatiske byen Split har dekket seg til med lyse plagg mens de venter på fergen. Det er lurt å gjøre, ifølge reiselegen. Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Vann - ikke øl

I tillegg sier Hasle at man må passe på å få i seg rikelig med vann.

Da er det viktig å presisere at han spesifikt mener vann, og ikke den brune drikken mange nordmenn ellers liker å konsumere i syden-varmen.

– Selv om øl smaker godt når man er tørst, er alkohol vanndrivende og kan ikke brukes som tørstedrikk. Dette er viktig å huske på.

Hasle understreker også at man må huske å få i seg nok salt. Hvis man er i aktivitet og får lavt saltinnhold i kroppen, kan man bli dehydrert uten at man kjenner det.

– Til forskjell fra andre mangler man kan føle med sansene, er det ikke lett å merke at man har lite salt. Kliniske tegn er typisk hovne hender og føtter, og da kan det være farlig. Dette kan gi veldig lavt blodtrykk, sier overlegen.

Hvis dette skjer deg, råder Hasle å få i seg noe salt mat.

HYDRERING: En mann drikker vann fra en fontene i Rijeka, Kroatia. Et av mange tips overlege Gunnar Hasle mener er helt sentrale i heten. Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Når blir det farlig?

Til og med i Storbritannia er det duket for hetebølge den nærmeste tiden. Ifølge Met Office kan gradestokken passere 40 grader for første gang i britisk historie, og det advares mot ekstrem og livsfarlig hete.

Også i østlige strøk oppleves de høyeste temperaturene noensinne.

Onsdag ble det målt 40,9 grader i den kinesiske storbyen Shanghai. Myndighetene varsler at temperaturen kan nå 42 grader i visse områder.

– Når blir varmen regelrett farlig for folk?

– Det kommer an på flere ting. Hvis det er tørr luft, så vil svette virke mye mer avkjølende enn når det er fuktig luft. Farlighet avhenger også av anstrengelse og mengden sollys. Hvis det er over 40 grader, så blir det i tillegg varmere når det blåser, istedenfor å virke avkjølende, sier Hasle, og oppfordrer folk til å følge de nevnte rådene.

KORONA: En flypassasjer med ansiktsmaske venter på avgang. Reiselegen mener koronaviruset ikke bør hindre folk i å dra på tur denne sommeren. Foto: Charlie Riedel

Hva med korona?

Det er ikke bare varmen som herjer i Europa. Også koronaviruset blomstrer opp igjen på nordmenn sine favoritt-feriesteder.

Det er reiselegen mindre bekymret for.

– Det kan selvsagt komme nye reguleringer og reiserestriksjoner, men jeg tror ikke man trenger å være så redd for korona lenger. Dette viruset kommer og går, og man kan ikke la være å reise på grunn av dette lenger, sier han.

De som ennå ikke har tatt koronavaksinen, får derimot en klar melding fra overlegen.

– De må få tatt vaksinen før avreise. Det fins ikke noe fornuftig grunnlag for å si at den ikke er bra, avslutter Hasle.