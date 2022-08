Semifinalist kritiserer konkurransereglene

Norges sprekeste-deltaker Morten Kristiansen mener at både konkurranse-øvelsene i programmet og utvelgelsen av finalistene burde vært annerledes.

I Norges sprekeste har ti treningsglade pensjonister kjempet om hvem som er sprekest.

I siste episode hadde fem av disse, Inge Hansen (76), Nils Harald Moe (75), Morten Kristiansen (71), Mariann Stenbakk (77) og Linda Verde (72), en siste mulighet for å stikke av med førsteplassen. Til slutt kunne Verde kalle seg for Norges sprekeste.

Men det er ikke alle som synes konkurransen var helt rettferdig.

VANT: Orienteringsløperen Linda Verde stakk av med førsteplassen i Norges sprekeste. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes/TV 2

Mener kvinnene fikk for lette vekter

Morten Kristiansen (71) kom til semifinalen i TV 2-programmet, men mener det var flere ting som skurret.

Skiløperen reagerer på fordelingen av vektene mellom kvinner og menn. Ifølge Kristiansen burde kvinnene ha hatt tyngre vekter og sammenlikner regnestykket med NRKs Mesternes mester.

SKILØPER: Morten Kristiansen har lenge drevet med langrennski og har vunnet mange premier. Foto: Ingvild Mjøen Sausjord

– På de kjønnsnøytrale øvelsene i Mesternes mester hadde de 90 kg mot 120 kg. Hos oss var det 1-2, altså for eksempel 40 mot 80 kg. Det er feil, sier han til TV 2.

– Det er ikke noe grunn til at vi skal ha det annerledes enn på Mesternes mester.

71-åringen tror resultatet hadde blitt annerledes dersom fordelingen ikke hadde vært slik som det var. Han påpeker likevel at han mener at det ble en verdig vinner til slutt.

Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, forteller at vektfordelingen ble bestemt utifra ekspertråd.

– Reglene er basert på ekspertråd fra flere hold, og disse ble laget ut fra deltagernes alder, kjønn og fysikk. Under innspillingen ble deltagerne informert om konkurransereglene, og fikk svar på spørsmål de lurte på.

Kvalifisering til finalen

Kristiansen mener også at utvelgelsen av finalistene skjedde på en urettferdig måte.

– Veien mot slutten synes jeg var gæren, sier han.

I siste del av programmet var det syv deltakere igjen, der Rolf og Mariann endte sammen i en utslagsduell. Mariann tapte konkurransen, men Rolf valgte å gi bort plassen sin til sin motkonkurrent.

Deretter skulle de siste fem deltakerne kjempe om finaleplassen. Dette foregikk ved at de skulle henge over vann i ringer. Mariann hang lengst og sikret seg derfor en finaleplass. De resterende fire deltakerne måtte kjempe videre om den siste finaleplassen.

En slik kvalifisering til finalen mener Kristiansen var feil.

– Du kom til finalen av å være god i én øvelse. Det ble for mye vekt på den ene øvelsen, sier han til TV 2.

Istedenfor mener han at fem skulle blitt til tre, som igjen kjempet om førsteplassen. Han mener også at det var slik de i utgangspunktet ble fortalt at kvalifiseringen til finalen skulle foregå.

– TV 2 og produksjonen i «Norges sprekeste» gjennomførte konkurransen helt i tråd med det som var planlagt på forhånd, sier pressesjef Jan Petter Dahl.

Gjennomførte som planlagt

Programleder i Norges sprekeste, Erik Solbakken (37), forteller også at konkurransen ikke ble endret på underveis.

– Det var to måter å sikre seg en plass i finaleduellen på. For å optimalisere spenningen var det vinneren i begge øvelsene som sikret seg denne plassen, sier Solbakken.

– I første øvelse kjempet de 5 gjenværende deltakerne om den første finaleplassen. I den andre og siste øvelsen kjempet de 4 gjenværende deltakerne om den siste finaleplassen.

Ulike meninger

En annen semifinalist i programmet, Nils Harald Moe, synes at alle konkurranser ble gjennomført på en grei måte.

– Alle visste hva vi skulle gjøre og hvordan det var, sier Moe.

Mariann Stenbakk kom på en andreplass i programmet og mener at både vektfordelingen og semifinalen var riktig. På spørsmål om noe i programmet burde vært annerledes, svarer hun følgende:

– Nei, jeg synes vi har hatt det kjempegøy. Vi heiet på hverandre og ønsket hverandre lykke til. Jeg er fornøyd med at jeg ble nummer to, sier Stenbakk.

Vinneren av Norges sprekeste, Linda Verde, forteller at hun lar konkurranseregler være opp til arrangørene og har ingen formening om hvorvidt enkelte øvelser favoriserte noen kjønn.

