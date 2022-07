Frigir navn etter arbeidsulykke i Molde

Det var den 48 år gamle Jo Are Støen fra Steinkjer som omkom i ei arbeidsulykke på en byggeplass fredag formiddag.

48-åringen var på jobb i Molde sentrum for et innleid firma.

– Det var under arbeid med flytting av et betongelement, så fikk han et arbeidsredskap over seg. En stålbjelke, forteller politiinspektør Anders Skorpen-Trøen hos Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Støen ble erklært død på stedet.

Møre og Romsdal politidistrikt frigir nå navnet på den omkomne i samråd med de pårørende.

– Politiet er på stedet nå, sammen med Arbeidstilsynet, for å få detaljert kunnskap om det som skjedde, sier Skorpen-Trøen.

– Får kollegene hans noe hjelp med å håndtere denne tragedien?

– Ja. Arbeidsgiver tok initiativ til å kontakte kriseteamet i Steinkjer, forteller politiinspektøren.