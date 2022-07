Nå kan denne bananen havne i retten

En amerikansk kunstner hevder at kunstverket «Comedian» – en banan tapet til en vegg – er en kopi av hans eget verk.

Den italienske kunstneren Maurizio Cattelans verk, «Comedian», gikk viralt i 2019 da det ble solgt for 120.000 dollar på Art Basel i Miami.

Nå er det fare for at det populære kunstverket, som består av en banan og gaffatape, kan havne i retten.

Kunstner Joe Morford fra California hevder at «Comedian» er et plagiat av verket hans «Banana & orange» fra 2000 – en banan og en appelsin som er tapet til en grønn vegg.

Det skriver CNN.

Ønsker millioner i erstatning

En dommer i Florida har sett på anklagen fra Morford, og mener at han kan gå videre med en sak mot Cattelan. Ifølge dommeren skal det være en tilstrekkelig likhet i kunstverkene.

Dersom det blir en rettssak, skal det tas stilling til om «Comedian» er et plagiat av «Banana & orange» eller ikke.

California-mannen Mordford krever også en erstatning fra italieneren på over 390.000 dollar.

POPULÆR: Kunstverket til Cattelan ble en snakkis over natten da den ble vist frem i 2019. Foto: EVA UZCATEGUI / Reuters

Det tilsvarer nesten fire millioner norske kroner, og er nesten det samme beløpet som Cattelan tjente på salg av banan-verkene. Siste rest av de 390.000 dollarene vil være dekning av saksomkostninger og reiseutgifter.

«Comedian» blir beskrevet som et kunstverk som symboliserer både en global handel, men også et klassisk redskap for humor.

Etter salget av kunsten i 2019, har banan-verket også gått inn i samlingen til Guggenheim-museet i New York.

– Stjeler mitt søppel og pimper det

Da salgene til Cattelans banan-verk ble kjent i 2019, tok Morford til Facebook for å si sin mening.

«Jeg gjorde dette i 2000, men en fyr stjeler mitt søppel og pimper det for 120.000 i 2019. Plagiat eller?», skrev han i et offentlig Facebook-innlegg da.

I Facebook-innlegget har Morford bare lagt ved bildet av bananen som er tapet til veggen, appelsinen er ikke med her.

Ifølge rettsdokumenter skal Morford ha registrert kunstverket sitt hos US Copyright Office. Han skal også ha lagt ut verket på egen nettside, samt på egne kontoer på Facebook og Youtube.

Dette skal ha skjedd lenge før Cattelan lagde «Comedian».

Spørsmålet blir nå om Morford kan fastslå at Cattelan hadde tilgang på «Banana & orange» før han lagde sitt eget verk.

Cattelans advokater har tidligere uttalt at Morford «ikke har noen gyldig opphavsrett» fordi det ikke er «tilstrekkelig originalt til å garantere beskyttelse», skriver CNN.