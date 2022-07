Norwegian håper på en løsning i SAS-konflikten

900 SAS-piloter er tatt ut i streik. Nå håper konsernsjefen i Norwegian at flest mulig kan komme seg på sommerferie.

SAS-streiken er inne i sin andre uke. Daglig blir mellom 30 000 og 45 000 passasjerer påvirket av streiken, og mange ferielystne nordmenn må finne andre måter på å komme seg til varmere strøk.

Mange passasjerer har derfor skaffet seg flybilletter hos konkurrenten Norwegian, noe som har skapt svimlende høye priser.

– Vi gjør alt vi kan for at flest mulig skal få reise, sier konsernsjef i Norwegian Geir Karlsen til TV 2.

Han opplyser at de ikke har gjort noe ekstraordinære tiltak den siste tiden.

– Det er veldig synd

Selv om Norwegian og SAS er konkurrenter i et turbulent marked, har Nilsen sympati for et kriserammet SAS.

– Det er klart at det er veldig synd det som skjer i SAS. Både selvfølgelig for SAS, men og for bransjen, sier han.

Konsernsjefen opplyser at han håper at SAS kan få flyene oppe i luften så fort som mulig, slik at passasjerene får kommet seg av gårde.

– For Norwegian sin del så håper vi at de kan løse konflikten så fort som overhodet mulig.

– Problem for bransjen

Flere passasjerer som skulle reist med SAS i utgangspunktet, booker nå om billettene sine til Norwegian. Det betyr gode tider for selskapet, men det er ikke noe konsernsjefen ser utelukkende positivt for.

– Jeg tror dette er mer et problem for bransjen.

Han trekker frem at det er et problem at en streik påvirker passasjerene.

– En annen gang for noen år siden så gjaldt det Norwegian. Først og fremst så håper vi at vi kan unngå slike situasjoner, på vegne av passasjerene som nå ikke kommer seg ut, avslutter Karlsen.