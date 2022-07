Ekspert: Ikke gå i denne surfe-fella i ferien

150.000 nordmenn har blitt utsatt for ID-tyveri de siste to årene. I ferien er det også flere farer du må passe på, også med tanke på arbeidsplassen din.

I en rapport av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Skatteetaten, svarer 3,4 prosent av nordmenn over 18 år at de har blitt utsatt for ID-tyveri de siste to årene. Det er tilsvarende 150.000 nordmenn. Og når folk er ute på reise, øker farene.

– Svindlere tilpasser seg ofte sesonger og hendelser i samfunnet og utnytter vår sårbarhet.

Tømte sier at folk gjerne er i feriemodus på sommeren, og kanskje ikke like på vakt mot svindelforsøk som ellers.

Hun sier det kan oppleves som svært belastende i seg selv å bli frastjålet personlige opplysninger.

I tillegg til at det ofte både er tidkrevende og utfordrende å rydde opp og få hjelp i etterkant av et ID-tyveri.

RAPPORT: Karoline Tømte i NorSIS sier svindlere tilpasser seg sesongen. Foto: NORSIS

Rapporten viser at kun én av tre anmelder ID-tyveri, selv om dette er det viktigste grepet for å forebygge denne typen svindel.

Men det kan også få konsekvenser for din arbeidsplass.

Flere farer i ferien

Sikkerhetsrådgiver Aleksander Rasmussen i IT-selskapet Tietoevry forteller at det er viktig å være varsom med IT-sikkerheten nå i ferien.

For det er ikke bare deg det kan gå utover. Hvis man er tilknyttet jobbkontoer når du er tilkoblet slike åpne nett på PC eller mobil, er det lett for kriminelle å snike seg inn i dokumenter, e-post og skytjenester tilknyttet deg selv og arbeidsplassen din.

Du gir da de kriminelle tilgang til arbeidsplassen din sin informasjon.

– Litt av problemet nå i ferien er at man bruker mer privat utstyr, og man låner andre sin laptop, for eksempel for å logge på e-post. Det kan være økt risiko.

IT-eksperten sier det er en grunn til at mange har egen jobb-PC, og at det er noe som burde respekteres. I verste fall kan enheten du åpner jobbrelaterte systemer på inneholde skadelig programvare eller bli overvåket.

Mange oppholder seg utenfor hjemmet når det er fellesferie, og det kan by på utfordringer for datasikkerheten, både personlig og i jobbsammenheng.

– Nettverk som er åpne og tilgjengelig for alle, er fristende å koble seg på. Men du risikerer at kriminelle får tilgang til aktiviteten din på nett, brukernavn og passord og annen personlig informasjon du ikke bør dele med noen.

OPPFORDRING: IT-ekspert Aleksander Rasmussen i Tietievry. Foto: Privat

Store konsekvenser

Han sier at man ofte har lyst til å jobbe litt eller sjekke e-post når man må vente på et fly, som det kan være en del av i disse dager, eller har tid å slå av andre steder.

Men da er det også viktig å vite risikoen.

– Konsekvensene kan være store. Det er jo litt forskjellig med tanke på hvilke selskap det er. Det kan både være banker og andre firmaer med kundedata. Det er uansett ille hvis dette kommer på avveie, advarer han.

For din egen del kan dette bety at kriminelle stjeler identiteten din gjennom sosiale medier, eller tapper kontoen din, forteller IT-eksperten.

Kommer med klare råd

IT-eksperten har et klart råd til nordmenn som er ute på tur i sommer.

– Det anbefales at du kobler deg til VPN når du surfer på internett. Dersom arbeidsplassen din har en egen VPN-tjeneste, er det den tryggeste og beste.

VPN gjør at du kan surfe tryggere på nett, og dataene er ikke synlig for andre. På åpne plasser sier han at også å koble seg til mobildataen er noe man bør gjøre.

– Da kan ikke personer rundt deg koble seg på maskinen din, og det er mye tryggere.

Tømte i NorSIS kommer med følgende fem råd for å forebygge ID-tyveri og stjeling av informasjon.