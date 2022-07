Bjørg røk ut av Norges sprekeste: – Trodde jeg skulle unngå å bli valgt

I den fjerde episoden av Norges sprekeste var det tid for utslagsduell, og Bjørg Kittelsen (68) var nødt til å forlate konkurransen.

I forkant av duellen lå Mahinder Kumar (73) nederst på poenglisten, og fikk muligheten til å velge sin motduellant. At valget falt på Kittelsen, trodde hun selv at hun skulle unngå.

Begge var syke

Både Kittelsen og Kumar var nemlig ikke helt i form da det var tid for konkurranse. 73-åringen hadde ved en tidligere anledning skadet benet, mens Kittelsen var forkjølet.

– Jeg trodde jeg skulle unngå å bli valgt fordi jeg lå lenger opp på lista. Jeg var ikke frisk nok til å ha noe fight-instinkt når jeg var såpass dårlig som jeg var, sa hun til TV 2 på premierefesten til programmet.

– Jeg tenker han kunne valgt noen andre, men han visste jo at jeg var syk.

Kumar selv påpeker at han valgte tilfeldig og tenkte ikke stort over at Kittelsen var syk. Plasseringen hennes på poenglista hadde heller ikke noe å si for ham.

– Det var tilfeldig. Hvis man er med i en konkurranse, så er man med i en konkurranse, sier Kumar og påpeker at han selv var skadet og måtte tenke på seg selv.

– Kun én gang i livet

Til tross for sykdom den siste tiden inne på feriekolonien, beskriver Kittelsen deltakelsen som morsom. Da hun fikk forespørsel om å bli med på programmet, var det samme tanken som slo henne.

– Jeg ble veldig forelsket i tanken på at: «Gud, så moro». Jeg får jo det spørsmålet kun én gang i livet. Kan ikke la det gå fra meg, man må jo bare si ja, forteller 68-åringen.

SISTE LITEN: Bjørg Kittelsen forteller at hun ble spurt om å være med på Norges sprekeste i siste liten. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes

– Også havnet jeg på rom sammen med Mariann og hun er jo et utrolig menneske. Så det var jo artig, legger Kittelsen til.

I tillegg til en god romkamerat, synes hun at det var mange artige hinderløyper.

Fra bak til foran kameraene

Kittelsen har jobbet bak kameraene i NRK helt siden hun var 20 år gammel, og fram til hun ble pensjonist. Det var derfor uvant for henne å snu om på rollen hun lenge har hatt.

– Det var rart å være på andre siden av kameraene. Jeg tenkte innimellom: «Nå har de fulgt oss i tolv timer. En liten stund for meg selv nå i et hjørne, det hadde vært deilig», ler hun.

Likevel forteller hun at det som kommer frem på TV er veldig reelt.

– Vi var oss selv hele tiden. Jeg tror ikke vi tenkte over det at vi ble fulgt med lyd og kamera hele veien.

