Slik slo Strømsgodset tilbake etter bråket: – Ingen kompromisser

– Det var forferdelig, sier Magne Jordan Nilsen til TV 2.

– Den perioden er det verste jeg har vært gjennom i mitt arbeidsliv. Klubben ble drevet fra skanse til skanse, og man satt med en følelse av at man druknet. Gode kolleger og folk man bryr seg om slet.

I dag er han daglig leder. I fjor vår var Jordan Nilsen mediesjef under Strømsgodsets største krise i nyere tid.

Varslersaken mot klubbens daværende trener Henrik Pedersen, som ble beskyldt for rasisme, ble viet massiv oppmerksomhet i norsk presse.

Saken endte med at Pedersen ble løst fra kontrakten sin. Flere andre sentrale personer i klubben måtte gå: Både sportssjefen, daglig leder og styreformannen forsvant i dragsuget av anklagene.

KAOTISK: Medietrykket mot Jordan Nilsen og Strømsgodset var enormt under varslersaken mot Henrik Pedersen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Wibe-Lund: – Jeg var ordentlig langt nede

I dag understreker Jordan Nilsen at klubben er ferdig med saken for lengst, men minnene fra tiden vil sitte i for alltid.

– På det verste stiller man seg spørsmål om hvorfor man holder på med dette. Det føltes ut som om alt forvitret.

Det var uker til seriestart.

Igjen sto daværende assistenttrener Håkon Wibe-Lund. Han ble spurt om å ta over, men hadde innerst inne bare lyst til å slutte med alt som hadde med fotball å gjøre.

– Jeg måtte gå mange runder meg meg selv, og var ordentlig langt nede, sier Wibe-Lund.

KVERNET: Haakon Wibe-Lund måtte tenke seg nøye om før han sa ja til å lede klubben videre. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Det var utrolig tøft. Vi som var igjen måtte samle restene. En av de første tingene jeg gjorde var å ta kontakt med «BP». Han er min beste venn i bransjen, og det var et rørende øyeblikk da han sa ja. Da sto jeg egentlig midt i håpløsheten, fortsetter han.

«Klovneklubb»

Bjørn Petter «BP» Ingebrigtsen trente et 14-årslag da han ble spurt. Da duoen ble presentert, sa Godset-legenden at klubben fremsto som en «klovneklubb» utad.

– Hadde jeg vært en del av det fra start, kunne det blitt vanskelig. Å samle klubben var det viktigste. Bli en gjeng med et felles mål. Både daglig leder, sportsjef, trenere, spillere og hele Drammen. Jeg ville være med på å bygge Godset opp igjen, og hoppet i det med begge beina, sier Ingebrigtsen.

Den nye trenerduoen ga hverandre en lovnad før de gyvet løs.

– Vi satt oss ned og sa til oss selv: Uansett hvor lenge vi har dette, om det er i én eller tre uker, skal vi gjøre det hundre prosent på vår måte. Ingen kompromisser. Vår måte.

STOR OPPGAVE: Ingebrigtsen og Wibe-Lund avbildet på en trening i april i fjor, dager etter at de ble presentert som klubbens nye trenerduo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men få levnet Godset noe som helst sjanse til å overleve i Eliteserien etter sesongoppkjøringen beskrevet som den verste i klubbens 115 år lange historie.

Alle lederne var borte. Storscorer Lars-Jørgen Salvesen hadde røket korsbåndet. Fallet virket uunngåelig.

TV 2 var blant mediene som tippet Godset nord og ned i sitt tabelltips.

Alt så bekmørkt ut på Gamle Gress. Og ydmykelsen ble komplett da Fredrikstad slo Godset 6-1 på Marienlyst i nest siste treningskamp før seriestart.

– Et bunnpunkt, erkjenner Jordan Nilsen.

Den hjemvendte sønnen

På tribunen satt en gammel kjenning.

– Noen dager etter Fredrikstad-tapet kom Gustav Valsvik inn. Det hadde vært lett for ham å velge oss bort, og tenke «hva i all verden er det som skjer i Drammen?», sier Jordan Nilsen.

Valsvik spilte i Godset mellom 2014 og 2016.

– Han så kampen mot Fredrikstad, men likevel valgte han Strømsgodset i den situasjonen vi sto i. Det betydde helt enormt for klubben, og jeg husker jeg tenkte at «denne dagen kommer vi til å se tilbake på som et vendepunkt».

KAPTEIN: Re-debutant Gustav Valsvik ledet Godset til seier i seriepremieren etter marerittoppkjøringen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg vet at det har vært turbulent her, men det trigger meg bare enda mer, sa Valsvik til Godsets nettsted da overgangen fra Rosenborg var i boks.

– På mange måter var det et vendepunkt. Ikke at alt snudde med ham, for det var også andre ting som endret seg, men vi hadde et stort behov for hans spillertype. Han kom inn med blanke ark, kjente klubben, menneskene og visste hva han gikk til, fortsetter Jordan Nilsen.

Kapteinens første kamp ble 3-1-seieren over Lillestrøm i fjorårets seriepremiere.

– Vi følte vi ikke hadde noe å tape. Vi hadde vært nede i søla, måtte bygge oss opp igjen - og slå nedenifra, sier Jordan Nilsen om sesonginnledningen.

På tross av en svak høstsesong hadde klubben gjort ekspertenes tips og dommedagsprofetier til skamme ved sesongslutt. Strømsgodset endte på 9.-plass i 2021.

HØYDEPUNKT: Tross dommedagsprofetier før sesongen holdt Godset plassen med god margin i fjor. Et av høydepunktene var 6-0-seieren over Molde i november. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Fant hverandre i elendigheten

– Vi fant hverandre i elendigheten. Vi så hverandre i øynene og vi startet med ærlighet, lojalitet og tilhørighet. På den måten klarte vi å få samlet klubben igjen. Og det er det mange i Strømsgodset som har bidratt til, fortsetter klubbens daglige leder.

I dag er situasjonen i klubben enda bedre. Før kampen mot HamKam søndag er Strømsgodset landets sjette beste fotballag, og på skuddhold til medaljeplass.

Ganske utrolig å tenke på, mener Wibe-Lund.

– Med tanke på at vi i mai i fjor knapt nok hadde klubb å gå til, er det fort gjort å glemme historien, sier han.

– Det har vært en ekstremt lærerik reise. Vi har hatt fantastiske fotballkamper og gått skikkelig på trynet. Vi visste det ville komme slike kamper, men har bygget hverandre opp og slått tilbake. Det har blitt en Godset-greie å slå tilbake når ting ser som mørkest ut.

Siden bråket i fjor vår har 17 spillere forlatt dørene. Kun tre har kommet inn. I en krevende økonomisk situasjon har klubben beholdt og dyrket stammen i laget som sto gjennom krisen.

– Håkon og «BP» var viktig når det gjaldt det å samle spillergruppen igjen. For den spriket etter saken, utfyller Jordan Nilsen, som videre poengterer at han også er ekstremt imponert over hvordan spillerne kom seg videre på etter saken.

Det er Wibe-Lund enig i.

– En av tingene vi måtte finne ut av da vi tok over, var hvem som var med oss i dette. Hvem står i det? Hvem ville tåle den belastningen vi kom til å måtte stå i?

Den konstante kampen

Det er langt lysere tider i klubben i dag enn i april 2021, men den økonomiske situasjonen i klubben er likevel krevende. Jordan Nilsen beskriver det som «en konstant kamp».

NY ROLLE: Mangeårig mediesjef Magne Jordan Nilsen har nå blitt daglig leder. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Selv om de har kuttet fem millioner kroner i rene kostnader dette året, samtidig som de har hevet markedsinntektene betydelig, er Strømsgodset helt avhengige av spillersalg skal de gå i pluss ved årsslutt.

Spydspissen Lars-Jørgen Salvesen er etter TV 2s opplysninger på det nærmeste klar for regjerende mester Bodø/Glimt. Toppscorer Johan Hove ventes også å forlate klubben.

– Det å selge spillere er en del av vår forretningsmodell. Det må vi, skal vi klare å opprettholde satsningen vår. Det er riktig å selge spillerne når de er klare til å ta neste steg, og vår jobb å forvalte pengene riktig til å hente nye spillere. Vi har gjort det før, og skal klare det igjen.

Trener Wibe-Lund stresser ikke med tanke på det nært forestående overgangsvinduet. Han er innforstått med at salg er nødvendig.

– Jeg vet godt hvor klubben står, og var en av de som sto igjen etter at klubben gikk ned i det store intet. Den viktigste jobben vår er å sikre fortsatt eliteseriespill, men også å sørge for at klubben klarer seg økonomisk. Jeg er godt involvert i prosessene, men ser også muligheter til å bygge noe veldig bra her, sier Wibe-Lund.