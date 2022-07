Brudd for Kristin Gjelsvik og Dennis Poppe

Det skriver Gjelsvik selv på Instagram.

«10 år! Hit men ikke lenger», står det under innlegget.



Realitykjærester

Influenser Kristin Gjelsvik (35) og tidligere reality-deltaker Dennis Poppe Thorsen (31) fant kjærligheten da de begge deltok på «Paradise Hotel» i 2012. De ble gjenforent på «Robinsonekspedisjonen»

I 2019 fikk kom sønnen deres, Falk (3) til verden. Nyheten delte hun på sin egen blogg.

– Endelig er du her. Vårt lille mirakel som vi elsker mer enn ord kan beskrive. Tenk at det går an å ha så sterke følelser for en man egentlig ikke kjenner enda? Du er vårt ALT, skrev Gjelsvik den gang på bloggen.

I Instagram-innlegget skriver Gjelsvik at vært særlig viktig å ikke dele noe om bruddet før nå av hensyn til sønnen deres.

«Det har vært helt avgjørende for meg å ikke dele noe som helst i denne prosessen, for å komme meg igjennom dette. Og spesielt med tanke på Falk! Han er den viktigste her, og det fineste som har kommet ut av 10 fantastiske år», skriver influenseren.

Hun understreker at forholdet med Poppe Thorsen har vært fantastisk.

«For visst pokker har det vært fantastisk- for en reise vi har hatt, og så mange vidunderlige minner vi har skapt sammen. Det vil jeg være for evig takknemlig for.»

Husdrømmen gikk i tusen knas

Paret giftet seg spontant på en ferietur i Las Vegas i 2016, men selv om de på papiret ble gift i USA gjelder ikke ekteskapet i Norge. De ble forlovet senere samme år.

Tidligere i år kunne Gjelsvik avsløre at hun og Poppe Thorsen var i gang med å bygge drømmehuset i Stavanger.

– Nå blir jeg Stavanger-dame, og det er både dritskummelt og dritfint på samme tid, skrev Gjelsvik på Instagram i februar.

Det blir ikke alltid slik man har forestilt seg og på Instagram skriver Gjelsvik at situasjonen tok en helt annen vending.

«Husdrømmen i Stavanger går i tusen knas, og det er helt klart vondt når livet tar en fullstendig annen vending enn det man hadde sett for seg... Jeg kjenner på en berg-og-dalbane av følelser... Sinne, sorg, lettelse, glede... En syv måneder lang sorg, som jeg har klart å jobbe meg igjennom bak fasaden!»

Bar-eventyr

Poppe Thorsen, som opprinnelig er fra Stavanger, flyttet i forkant og avslørte på Instagram at han skal drive baren «SHOWBAR» i byen, sammen med en kompis.

– Vi skal skape noe helt unikt! Vi skal være hovedpulsåren til hjertet i Stavanger sentrum, skrev Poppe Thorsen på Instagram.

Gjelsvik forklarte på Instagram at at hun og Falk ble værende i Drammen før de også flytter til Stavanger så fort huset blir solgt, slik ble det altså ikke.

«Nå starter en ny og spennende epoke i livet, og jeg kjenner meg sterkere enn ever! Dette skal jeg klare», skrev influenseren avslutningsvis i sitt nyeste innlegg.

Poppe Thorsen la selv ut et innlegg på Instagram kort tid etter Gjelsvik, med et knust og et helt hjerte i bildeteksten.