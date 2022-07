Fotballryktene: – I Barcelona for å redde de Jong-overgang

Fremtiden til Frenkie de Jong har vært sommerens store saga til nå. Nederlenderen så lenge ut til å gjenforenes med Erik ten Hag i Manchester United, men så snudde Barcelona.

Den katalanske presidenten Joan Laporta har ved flere anledninger uttalt at midtbanejuvelen ikke er til salgs. Men man vet hvilke økonomiske problemer Barcelona befinner seg i.

Nå har Manchester United-representantene John Murtough og Richard Arnold flydd til Spania for å redde overgangen fra å kollapse, melder Mirror.

Samtidig er det andre overgangsobjekter Manchester-klubben har blitt koblet til over lang tid. Ajax-stopperen Lisandro Martinez har vært koblet til både Manchester United og Arsenal.

Nå kan Daily Star fortelle at argentineren har bestemt seg for at nettopp Manchester United er klubben han vil fortsette karrieren i.

Chelsea ser også ut til å få på plass flere signeringer. Raheem Sterling virker å være detaljer unna å sluttføre en overgang til blåtrøyene, samtidig som Fabrizio Romano melder at Chelsea og Chicago Fire har blitt enige om en overgangssum for keepertalentet Gabriel Slonina.

Ifølge Marca kan mye avgjøres for Robert Lewandowski denne uken. Tirsdag starter polakkens oppkjøring i Bayern München. Spydspissen har tidligere hintet med at han skulle gå ut i streik for å presse gjennom en overgang til Barcelona, men Sky melder at Lewandowski er på plass for å starte oppkjøringen.

Mandag ble Neco Williams solgt fra Liverpool til Nottingham Forest. Nå skal Merseyside-klubben ønske seg navnebroren. Ifølge Liverpool Echo har rødtrøyene forhørt seg med Athletic Bilbao rundt en overgang for 20 år gamle Nico Williams.

N'Golo Kanté har blitt koblet med en overgang vekk fra Chelsea. Thomas Tuchel skal ha sett seg ut Real Betis-spilleren Guido Rodriguez som hans foretrukne midtbaneerstatter, ifølge Express.

Barcelona er meget interessert i Aston Villa-talentet Carney Chukwuemeka, melder Fabrizio Romano. Unggutten har ett år igjen av kontrakt og vekker interesse fra flere av Europas storklubber. Tidligere har blant annet Liverpool blitt koblet til 18-åringen.