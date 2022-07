Forhandlinger i Stockholm onsdag

Jan Levi Skogvang, leder for Norsk Pilotforbund, bekrefter overfor TV 2 at partene gjenopptar meklingen i Stockholm onsdag.

I en pressemelding skrev SAS at de nå er villig til å gjenoppta meklingen. Videre skrev de at selskapets omstillingsplan, SAS Forward, krever at «alle interessenter bidrar, dette gjelder også pilotene».

– Er det noe som tyder på at SAS-ledelsen nå er villig til å imøtegå kravene til pilotene?

– Det har ikke kommet noe som helst. Men de har invitert til forhandlinger, så da er det naturlig å anta at de har endret sin posisjon, svarer Skogvang.

– Når SAS-ledelsen sier at begge parter må gi her, er det feil. Vi har gitt og gitt og gitt, mens de ikke har gitt noe som helst. Nå er det på tide at de også gir noe.

Håper på en løsning

Riksmekleren oppfordrer partene til å gå hverandre i møte, i den tilsynelatende fastlåste konflikten.

– Her nytter det ikke å gi opp, og jeg håper partene skal klare å finne en løsning. Dette forutsetter imidlertid at de omstiller seg fra posisjonene de har nå og nærmer seg hverandre igjen, sier Mats Wilhelm Ruland hos Riksmekleren i Norge til TV 2.

Over 1.000 kansellerte flygninger

900 SAS-piloter gikk mandag 4. juli ut i streik, og siden da har 1.342 flygninger i Norge blitt kansellert.

Av de 159 innstilte flygningene som foreløpig gjelder i dag, tirsdag, var 87 av flygningene innenlands, 60 var innenfor Schengen, og tolv var utenlandsflygninger utenfor Schengen.

Onsdag er allerede ti flygninger innstilt.

Daglig rammes mellom 30.000 og 45.000 passasjerer.



SAS har selv anslått at selskapet taper mellom 100–130 millioner kroner for hver dag pilotstreiken pågår.