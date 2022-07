Norge trenger en havarikommisjon

Vi visste at kampen mot England kom til å bli tøff. Vi visste at England var klare favoritter. Men ingen kunne sett for seg den totalslakten vi ble vitne til mandag kveld. Det spillermaterialet Norge har til rådighet er alt for bra til at man skal gå på en sånn megasmell, selv mot en vertsnasjon med et imponerende stjernegalleri.

Norge ble rundspilt etter alle kunsten regler. Kampen var over allerede etter en drøy halvtime. Derfra og ut var det beste Norge kunne håpe på å begrense tapet. Men heller ikke det lyktes Sjögren med.

Resultatet ble en av de mørkeste kveldene i landslagets historie.

Hvorfor ventet han så lenge?

Det er for meg komplett uforståelig at landslagstreneren ventet så lenge med å ta grep. Det er for sent å gjøre endringer i pausen når du allerede ligger under 0-6. Da er kampen allerede tapt og skandalen et faktum. Sjögren sa etter kampen at han følte seg hjelpesløs, men det er jobben hans å ta grep når ingen av planene som er lagt på forhånd fungerer.

Svenskens kampledelse sto til stryk, og vi har fortsatt ikke fått noen god forklaring på hvorfor det ikke ble gjort endringer før det var for sent. Det er ikke noe poeng å vente med å trekke i nødbremsen til du allerede har kræsjet i fjellveggen.

Når et lag får så grundig juling som Norge fikk mot England, handler det nesten aldri bare om enkeltspillere som gjør individuelle feil. Da handler det om strukturelle problemer som stikker langt dypere enn enkelttabber. Det er trenerens ansvar.

Vi visste på forhånd at Norge hadde defensive utfordringer. Vi visste at England har vinger i verdensklasse som kom til å sette det norske forsvaret på en uhyre vanskelig prøve. Likevel virket det ikke som om det norske laget hadde noen form for plan for å håndtere dette. Norge så rett og slett ikke ut som de hadde gjort hjemmeleksene sine. Da straffes man knallhardt på dette nivået.

Det hjelper ikke å legge kampen bak seg

Etter kampen var Sjögren opptatt av at man må legge dette bak seg så fort som mulig fordi det kommer en ny viktig kamp mot Østerrike om få dager. Norge kan fortsatt ta seg videre til kvartfinale.

Det er helt riktig at Norge må klare å omstille seg mentalt til den kampen. Men i iveren etter å legge denne marerittkvelden bak seg, bør de likevel ikke slippe stortapet mot England før de har kommet opp med gode svar på hvordan i all verden dette kunne skje.

Å skulle riste av seg nederlaget for å gå videre kan fort bli en sovepute. Det hjelper ikke å legge kampen bak seg hvis man ikke evner å lære av sine feil. Det Norge trenger mer enn noe annet akkurat nå, er brutal ærlighet og knallhard egenevaluering. Ada Hegerberg sa følgende til TV 2 etter kampen:

«Dette kan vi ikke tillate med de ambisjonene vi har satt oss. Å tape med så mange mål på denne scenen kan vi ikke tillate oss. Vi må holde hodet hevet, men samtidig må vi være helt ærlig med oss selv, om hvor vi vil og hvordan man skal nå det.»

Superspissen vår har helt rett. Et lag som før mesterskapet har uttalt at de har ambisjoner om å ta medalje, kan ikke gå videre fra denne kampen før den er skikkelig bearbeidet. Det er tjenesteforsømmelse å ikke lære av alt som gikk galt denne kvelden.

BEARBEIDE: Martin Sjögren og Ada Hegerberg har en stor test foran seg. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

I de kommende dagene blir Sjögrens evner som leder virkelig satt på prøve. Han må balansere to viktige hensyn, og han har kort tid på seg. På den ene siden må han klare å gi spillerne selvtillit inn mot oppgjøret mot Østerrike. Det ligger fortsatt en kvartfinalebillett i potten og Norge har alt i sine egne hender.

Samtidig kan han ikke slippe denne kampen mot England før både han og laget har skjønt hva som gikk galt og kommet opp med løsninger som skal hindre en lignende fadese i fremtiden.

England har et bedre lag enn Norge totalt sett, men mandag kveld ble den forskjellen langt større enn den trenger å være. Mye av ansvaret for at det ble sånn hviler på Sjögrens skuldre. Hvis Norge skulle slå Østerrike, venter sannsynligvis Tyskland eller Spania i kvartfinalen. Om Norge ikke bruker den dyrekjøpte lærdommen fra ydmykelsen mot England på riktig måte, risikerer vi å gå på samme smellen en gang til.