Sykehus i USA pålegges å utføre aborter dersom mors liv er i fare

Biden-administrasjonen minner sykehusene i landet om at de er pålagt å tilby abort i de tilfeller det er fare for kvinnens liv.

Helsedepartementet viser til at føderal lov om nødbehandling foregriper lovverket i delstatene som uten unntak forbyr denne prosedyren, i kjølvannet av høyesteretts avgjørelse om å fjerne retten til abort.

– Dersom legen mener at den gravide pasienten trenger akutt medisinsk behandling, og en abort er den stabiliserende behandlingen som er nødvendig, må legen utføre denne behandlingen, heter det i retningslinjene fra helsedepartementet i USA.

Departementet sier retningslinjene ikke speiler en ny politisk linje, men kun er ment som en påminnelse for leger og sykehus om deres eksisterende plikt i henhold til føderal lov.

– Når loven i en delstat forbyr aborter og ikke inneholder unntak for livet til den gravide – eller dersom unntaket er snevrere definert enn i nødbehandlingsloven – blir delstatens lov tilsidesatt, heter det videre.

Etter at høyesterett 25. juni bestemte seg for å oppheve dommen kjent som Roe vs. Wade, er det nå opp til de ulike statene om abort skal være lov eller ikke. Dermed vil USA fremover få et lappeteppe av ulike abortlover.