Jill Biden kalte latinamerikanere for «frokost-tacos»

Da USAs førstedame Jill Biden skulle forsøke å si noe pent om latinamerikanere på mandag, kom hun helt skjevt ut, ifølge Reuters.

Mangfold er som frokost-tacos

Førstedamen skulle tale i San Antonio på en konferanse. Det var da hun skulle hylle lederen for organisasjonen UnidosUS at det gikk helt galt. Jill Biden sa:

– Han hjalp til å bygge denne organisasjonen med sin forståelse for mangfoldet, like mangfoldig som spisestedene i Bronx, like vakkert som blomstene i Miami, like unikt som frokost-tacoene her i San Antonio, er deres styrke, sa Biden.

I samme setning var hun så uheldig å uttale spisestedene i Bronx feil. De er kjent som «Bodega» - et spansk ord som opprinnelig betyr vinkjeller. Hun kalte det Bogeda.

– Vi er ikke tacos

Den nasjonale foreningen for latinamerikanske journalister lot seg ikke imponere.

– Jill Biden og taleskriverne hennes bør forsøke å forstå kompleksiteten i folket vårt litt bedre, skrev organisasjonen i en pressemelding.

– Vi er ikke tacos. Vi er latinos , og skal ikke reduseres ti en stereotypi. fortsatte de.