Advokat: Depp-dommen må bli stående tross feil

Feil jurymedlem skal ha møtt opp og truffet avgjørelsen i den mye omtalte Depp vs. Heard-saken. Depps advokater mener likevel at avgjørelsen må bli stående.

Etter en mye omtalt rettssak mellom skuespiller Johnny Depp og eks-kona Amber Heard, ble Depp tilkjent 10,35 millioner dollar i oppreisning. Nå har Heards advokater funnet en feil i måten saken ble gjennomført på, og krever å få satt avgjørelsen til side: De krever å få saken prøvet på nytt skriver Variety.

Ikke oppnevnt til jury

Heard har protestert fordi ett av sakens jurymedlemmer aldri ble innkalt. Depps advokater er ikke uenige i at rett person ikke ble innkalt. Likevel argumenterer de for at Heard ikke har lidd noen skade på grunn av forvekslingen:

– Rettsaken har ikke vært kompromittert på en slik måte at det rettferdiggjør hennes drastiske forslag om å «sette avgjørelsen til side og ha en ny rettssak», skrev Depps advokater ifølge Variety.

Videre mener de at Heard har mistet retten til å protestere mot dette nå - hun skulle ha gjort det tidligere.

Heard har prøvd før

Heards advokater finner stadig nye grunner til at dommen må settes til side. Selv om Heard også van en seier i retten, der også hun ble tilkjent to millioner dollar for ærekrenkelse.

Men hun vil ha kjennelsen omstøtt. tidligere har advokatene hennes bedt om ny sak fordi de hevder Depp har brukt usaklige argumenter i retten, og anklaget henne for vold i relasjonen, selv om Depp har signert fra seg retten til å ta opp dette i skilsmisseoppgjøret. De har også hatt flere innspill med samme mål.

Inngikk forlik

Denne måneden skulle Johnny Depp egentlig ha møtt i retten igjen. Årsaken var en anklage om at han slo til en sett-leder på prosjektet «City of Lies» i 2018. Depp inngikk ifølge Entertainment Tonight forlik med mannen, og nå slipper Depp å møte i enda en rettssak.

Det vil vise seg om Heard greier å få saken mot eks-mannen gjenopptatt. Advokatene har forsøkt en rekke mulige måter allerede.