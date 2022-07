Utkonkurreres i begravelsesannonsene

Dødsannonser med nøytrale symboler har økt kraftig siden 1980. I september det året var det ingen dødsannonser som hadde nøytrale symboler som hjerte, blomst eller solnedgang. I 2020 har 38,3 prosent av dødsannonsene et slikt symbol, sammen med de mer tvetydige symbolene due og anker.

Tallene framkommer i rapporten Livssynslandskapet i Oslo 2020 , som Roar Johnsen, styreleder i Oslo-regionen av Human-Etisk Forbund (HEF) står bak. Det skriver Dagen.

– Jeg har bladd gjennom samtlige utgaver av Aftenposten for hele september i hvert av tiårene og notert ned alle symboler som er brukt, forteller han til avisen.

Johnsen peker på at begravelser er den eneste seremonien hvor kirken fortsatt har en dominerende andel.

– Jeg tror at bruken av symboler i dødsannonser er et forvarsel om at denne andelen kommer til å gå ned, på et eller annet tidspunkt.

Etterlatte søker fortsatt i stor grad til kirken for å holde gravferd, men undersøkelser viser at de først og fremst søker kirken som høytidelig ramme for gravferden, og i mindre grad kirkens budskap.

– Ikke sjelden hører vi at etterlatte gjerne har seremonien i kirken, men «helst uten så mye Gud og Jesus», forteller Jan Willy Løken, som er administrerende direktør i begravelsesbyrået Jølstad til Dagen.