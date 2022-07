Satte seg medalje-mål før EM: – Vi hadde fått piss i media uansett

Før mesterskapet satte Norge seg et hårete mål om EM-medalje.

– Vi vil gjerne være med på å skrive historie, sa landslagstrener Martin Sjögren da EM-troppen ble tatt ut i juni.

– Vi må sette oss en målsetting hvor vi har noe å strekke oss etter. Det er et optimistisk-realistisk mål, lød det fra landslagssjefen.

SAMLING I BÅNN: Etter kampen samlet de norske spillerne og støtteapparatet seg i midtsirkelen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Mandag ble Fotball-Europa vitne til historiens største EM-tap. Ingen hadde tapt mer enn 0-6 i europamesterskapet. Det var før vertsnasjon England filleristet det norske landslaget.

– Burde se oss i speilet

De engelske spillerne stoppet ikke før de hadde scoret åtte mål. Ambisjonene og snakket om medalje virket fjernere og fjernere for hvert mål som ble scoret.

– Jeg føler at den medaljemålsettingen ... hadde vi sagt kvartfinale, så hadde det vært for lavt. Da hadde vi fått piss for det i media. Nå har vi satt medalje. Nå blir vi pisset på i dag, da burde vi se oss i speilet igjen, sier Caroline Graham Hansen til TV 2 og fortsetter:

– Uansett hva vi hadde satt oss som mål, så hadde vi fått piss i media. Vi får se hvordan det blir til slutt.

Forrige gang Norge tok medalje, var da de tok sølv i EM i 2013. I 2017 ble de sendt hjem etter gruppespillet med null poeng.

– Ingen kan gjemme seg

For stjernespissen Ada Stolsmo Hegerberg ble kampen mot England en vekker.

– Klart det er det, men det burde vært en vekker allerede før vi møter disse motstanderne. Det er en kombinasjon av mange ting i dag, men det går ikke an å lure seg unna dette. Ingen kan gjemme seg, alle må stå i det. Vi er nødt til å finne ut hvordan vi skal komme oss opp igjen, sier Hegerberg til TV 2.

Selv om alt så mørkt ut etter rekordtapet mot England, er ikke alt håp ute. Med seier over Østerrike er Norge klar for kvartfinalen i mesterskapet.

– Vi har en drøm om å ta medalje. Og den drømmen lever, men nå kjennes den ganske langt vekke, sier Sjögren til TV 2 etter tapet.

– En jævlig stor trøst i dette er at vi fortsatt har alt i våre egne hender, sier Sjögren til NRK.