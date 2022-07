TV 2 erfarer: Napoli og Brighton enige om Østigård-overgang

I løpet av de sene kveldstimene mandag har Napoli og Brighton kommet til enighet om en overgang for den norske midtstopperen Leo Skiri Østigård, ifølge TV 2s opplysninger.

Dersom hardhaussen fra Åndalsnes består den medisinske testen, signerer han for den historierike klubben fra Sør-Italia der blant andre Diego Maradona har spilt før.

Forhandlingene mellom Brighton og Napoli har pågått i godt over en måned. Slik TV 2 forstår det, var det oppdelingen av betalingene og Brightons videresalgsprosent som var de siste detaljene som kom i orden mandag.

Det er ventet at overgangssummen for Østigård vil ha en totalramme som nærmer seg 100 millioner kroner, inkludert ulike bonuser.

Serie A-klubben Torino hadde for lengst oppfylt Brightons priskrav for Østigård, slik TV 2 tidligere har omtalt. Men på grunn av nordmannens sterke ønske om å bli Napoli-spiller har forhandlingene med Napoli fortsatt.

Nå nærmer overgangssagaen seg en lykkelig slutt for 22-åringen som fikk sitt store gjennombrudd for det norske landslaget under de fire Nations League-kampene i juni.

Til høsten kan han få oppleve spill i Champions League, ettersom Napoli kvalifiserte seg til den prestisjefulle turneringen takket være tredjeplass i Serie A forrige sesong.

De anerkjente italienske journalistene Gianluca Di Marzio og Fabrizio Romano var først ute med å rapportere om enigheten mellom Brighton og Napoli.

Østigård skapte seg et svært godt rykte i italiensk fotball under låneoppholdet i Genoa denne våren, der han spilte fast og holdt nullen seks ganger på 14 kamper.

Nå skal han kjempe om en plass fra start i Luciano Spallettis lag, der Kalidou Koulibaly og Amir Rrahmani utgjorde et solid stopperpar forrige sesong.

Koulibaly kobles til en overgang bort fra Napoli og nevnes som aktuell for blant andre Chelsea.