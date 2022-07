– Det kan bli min beste eller verste dag

Siden Warholm pådro seg muskelskaden i Rabat i starten av juni, har hverdagen til Karsten Warholm blitt en kamp mot klokka.

Nå er Warholm på plass California for de siste forberedelsene før VM starter 15.juli, 800 kilometer lengre nord i staten Oregon. Løpebyen Eugene er vertskapet for USA første verdensmesterskap i friidrett.

– Den viktigste rehabliteringsjobben er gjort. Nå har vi kommet dit at, enten så går det. Eller så går det ikke, sier Karsten Warholm til TV 2.

Warholm og teamet har holdt lav profil siden skaden.

SNART KLAR: Karsten Warholm har trent på 80-90% fart den siste uka. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Lukket trening

TV 2 fikk eksklusiv tilgang til å følge Warholms trening på USAs eldste friidrettsbane bygget i 1932, Edwards Stadium, inne på universitetets område til University of California, Berkeley.

Sammen med trener Leif Olav Alnes, og løperne Amalie Iuel og Elisabeth Slettum, gjennomførte Karsten Warholm en økt med noen lette hekkpasseringer.

I USA: Karsten Warholm og Amalie Iuel på treningsbanen i California. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg føler meg sikker på at jeg skal løpe i VM, ellers hadde jeg ikke vært her. Samtidig er det ikke 100 %, men jeg har fortsatt trua på at det er mulig.

VM-test

Først må Warholm gjennomføre en test i konkurransefart. Når den er gjennomført tas den endelige avgjørelsen om han stiller til start.

JOBBEN GJORT: Karsten Warholm mangler bare en test for å bli VM-klar.

– Jeg har løpt fort og tåler det, men jeg har enda ikke løpt hemningsløst uten å ha på litt brems, sier Warholm.

Når gjennomfører du testen i konkurransefart?

– Vi har ikke bestemt oss for når jeg skal teste 100% gass, men det blir når jeg kjenner meg grei.

Når og hvor det skjer ønsker ikke team Warholm å dele.

SNART TEST KLAR: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes er snart klare til å gjennomføre den siste testen i USA.

Er du bekymret for svaret testen kan gi deg?

– Det kan bli den beste dagen i år, om det går bra, eller den verste, om det går dårlig. Jeg blir aldri kvitt følelsen at VM fortsatt henger litt i lufta, men foreløpig er det ingen tilbakefall, sier Warholm.

OPTIMIST: Karsten Warholm.

Trener Alnes er realistisk optimist. Hans eneste bekymring er at Karsten Warholm løper for fort for tidlig.

– Det går fremover, men det som er problemet er at vi har dårlig tid. Det er viktig å ikke ha raskere progresjon enn det som er fornuftig, sier Leif Olav Alnes.