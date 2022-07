Sjefen totalslaktes: – Hårreisende

England-Norge 8-0

Det hele begynte med et straffespark de norske spillerne åpenbart mente var av den billige sorten.

Så ble fotballjentene fullstendig overkjørt. Til pause ledet England smått utrolige 6-0.

Landslagslegende og TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen tordner mot landslagssjef Martin Sjögren.

– Dette er det villeste jeg har sett. For det første, jeg var skeptisk til taktikken før kampen. Feil formasjon og feil taktikk, innleder hun.

Gulbrandsen mener at den svenske 45-åringen burde tatt grep da målene begynte å renne inn bak målvakt Guro Pettersen.

Først i pausen tok svensken grep: Han tok av angrepsspiller Karina Sævik og byttet inn midtstopper Guro Bergsvand.

– Jeg har snakket om denne taktikken. Inngangen til kampen … at de spiller i 4-4-2 mot England, som er gode til å vende spillet. At vi går ut i et halvhøyt press. Som er å gi fra seg ansvaret på bortebane. Det gjør at det blir en veldig åpen kamp. Det klarer vi ikke å håndtere godt nok, mener Gulbrandsen.

Hun sier at Norge kunne stått bedre imot med en annen taktikk, og viser til at Østerrike klarte å forsvare seg med fem bak.

– Det jeg er mest forbannet over, er at det ikke skjer noen grep. Spillerne blir rett og slett kastet under bussen. Taktikken er satt, men trenerne må ta grep underveis. Når vi ligger under 0-2, må det gjøres grep fra siden. Det står 0-2, det er fremdeles mulig å gjøre noe med kampen. Men her setter man seg ned og gjør ingen grep, fortviler hun.

Landslagssjefen er langt nede etter kampen.

– Det er vondt å stå der ute og nesten føle seg hjelpeløs. Jeg lider med spillerne, sier Sjögren til NRK.

I andre omgang ble ydmykelsen komplett. Norge endte opp med å tape 0-8, tidenes største tap for kvinnelandslaget.

RUNDSPILT: Her fortviler Maria Thorisdottir, Ingrid Syrstad Engen og Julie Blakstad – etter at 0-3 gikk inn. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Drillo kritisk

Heller ikke Egil «Drillo» Olsen er særlig imponert. Han mener at det ser forferdelig ut – både i forsvar og angrep.

– Jeg var negativ etter kampen mot Nord-Irland, og at det var for dårlig. Det viser seg til de grader her. Vi er så drita heldige at vi kan gå videre med seier over Østerrike, sier Drillo.

Han gir også Sjögren ramsalt kritikk.

– Det fungerer ikke verken offensivt eller defensivt. Ikke noe soneforsvar. Det er ikke noe fremoverrettet angrepsfotball. Da han ble ansatt, sa han at han stod for noe annet enn Lägerback. Det ser vi ikke her. Dette er for dårlig. Pinlig, mener Drillo.

Hegerberg: – Kan ikke tillate oss det

Ada Hegerberg er som de andre norske spillerne fortvilet etter kampen, men mener at spillerne må ta sin del av skylden.

– Etterlyser dere spillere grep på 0-2?

– Jeg tenker vi starter friskt. Vi får til det vi vil, vi klarer å presse dem. Så kommer 0-1, og det begynner å renne inn. Det er vi som må ta tak selv, vi forsøker på det, vi forsøker å samle oss litt. Men det slår feil. Jeg har ingen svar til deg akkurat nå, sier Hegerberg til TV 2.

Måldronningen fortsetter:

– Men én ting er sikkert: Vi er nødt til å være ærlig med oss selv. Dette kan vi ikke tillate med de ambisjonene vi har satt oss. Å tape med så mange mål på denne scenen, kan vi ikke tillate oss. Vi må holde hodet hevet, men samtidig må vi være helt ærlig med oss selv, om hvor vi vil og hvordan man skal nå det.

– Hårreisende

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er rystet av det han så de første 45 minuttene. Han fyrer løs mot landslagssjef Martin Sjögren.

– En inngang til kamp og en kampledelse underveis som er helt ufattelig svak. De norske spillerne har vært dårlige, men Sjögren har vært enda dårligere, mener TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

– Han evner ikke å gjøre grep underveis for å forhindre at bunnen faller fullstendig ut av dette Norge-laget. At England får lov til å bruke vår venstreside som motorvei, burde presset fram grep etter 15 minutter. Hårreisende, fortsetter han.