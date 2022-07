Ble tatt av russerne: – De gikk unna, ringte noen, og kom tilbake

Santitetssykepleieren Julia Paievska er bedre kjent som Taira i Ukraina. Den tidligere toppidrettsutøveren jobbet på feltsykehuset i Mariupol og filmet den desperate situasjonen etter Russlands invasjon av Ukraina.

Smuglet ut bilder

Kamera hadde hun fått noen måneder tidligere for å filme til en planlagt Netflix-dokumentar om inspirerende personer. Bildene lagret hun på en minnepinne som hun gjemte i en tampong og ga til de to siste vestlige journalistene i byen.

Hun visste hva hun risikerte hvis hun ble oppdaget. Dagen etter hjalp hun noen folk med evakuering. Da to russiske soldater så henne, skjønte hun hva som var i ferd med å skje.

– De kjente meg igjen. De gikk unna, ringte noen, og kom tilbake. Jeg oppfattet det som om de allerede hadde lagt en plan, sier Taira til nyhetsbyrået AP denne uka.

LØSLATT: Taira er i ferd med å trene seg opp igjen etter fangenskapet. Foto: Evgeniy Maloletka

Det var siste gang familien hørte fra henne på tre måneder. Ingen visste hvor hun var blitt av, men alle antok hun var tatt til fange og ført til Russland. Nå er det nesten fire uker siden hun ble løslatt, og hun snakker ut om hendelsen for første gang.

Journalistene evakuerte byen 15. mars. De passerte 15 russiske sjekkpunkter på vei ut i sikkerhet. Så ble bildene hennes publisert verden over.

Likebehandlet russere og ukrainere

De viste blant annet hvordan Taira behandlet både russiske og ukrainske sårede soldater likt. Ifølge Taira selv var det avgjørende for at hun ble løslatt. Hun takker journalistene fra AP for at hun er i live.

– Dere fikk minnepinnen ut, og jeg takker dere. På grunn av dere slapp jeg ut av det helvetet, sier hun i trygghet i Kyiv.

Dette bildet er tatt fra ett av videoklippene som ble smuglet ut. Foto: Yuliia Paievska

Etter tre måneder i fangenskap, er den atletiske 53-åringen ti kilo lettere. Hun forteller at hun føler skyld for å være den som slapp løs når så mange måtte bli igjen.

Omtales som nazist

Hun er forsiktig med ordvalget når hun snakker om det som skjedde. Hun er redd for at noe hun sier kan bli brukt mot de ukrainerne som er igjen der.

– De er alt jeg tenker på. Hver gang jeg tar en kopp kaffe eller tenner en sigarett gnager samvittigheten, for jeg gjør noe de ikke kan, sier hun.

Fem dager etter hun forsvant, kunne hun gjenkjennes i en russisk TV-sending hvor hun omtales som nazist. Hun har blåmerker i ansiktet og snakker groggy.

I fengsel ble fangene tvunget til å synge den russiske nasjonalsangen flere ganger hver dag. Hvis vaktene reagerte på oppførselen deres, måtte de synge nasjonalsangen opp til 30 ganger på en dag.

Delte celle med 21 andre

Dagene var monotone. De fikk servert grøt med bacon, moste poteter, kålsuppe og noe hermetisert fisk.

Det var ingen rettssak eller dom, men Taira endte opp i en 18 kvadratmeter stor celle med 21 andre kvinner.

Taira håper å kunne delta i Invictus games i 2023. Foto: Evgeniy Maloletka

Nå forsøker hun å komme seg videre. Hun trener og ønsker å hjelpe andre som frivillig sanitetssykepleier.

– Når jeg blir bedre, skal Tairas engler gjenoppstå. Vi skal fortsette arbeidet ved fronten. Vi får se hvordan det går, sier hun.

I Kyiv tenker Taira tilbake på de mange som kom til sykehuset. Både de som døde og de som overlevde.

– Hjertet mitt blør for Mariupol. Jeg husker hvordan byen døde. Den døde som et menneske. Det var smertefullt, sier hun.

Ifølge ukrainske myndigheter er flere tusen ukrainere tatt til fange og ført til Russland. Det er brudd på Genevekonvensjonen å ta helsearbeidere som krigsfanger.