Da skal Boris Johnson erstattes

Torsdag kunngjorde Boris Johnson at han går av som statsminister i Storbritannia.

Det konservative partiet vil kunngjøre Johnsons erstatter 5. september, melder Reuters.

Valget av ny statsminister skal avgjøres ved en avstemningen i henhold til visse regler, som ble avtalt av partiets tjenestemenn mandag.

– Vi må sikre at det er ordentlig med tid før resultatet kunngjøres 5. september, sa komitéleder Graham Brady etter et møtet.

Trenger støtte fra 20 partifeller

Det vil i all hovedsak være et valg mellom to kandidater - ned fra 11 stykker, som skal velges gjennom en fremskyndet prosess.

Det er 1922-komiteen som har ansvaret for å organisere ledervalgene i partiet og ifølge Brady åpnes det for nominasjoner tirsdag.

Da går fristen ut for å bli nominert.

Hver kandidat vil etter alt å dømme måtte ha støtte fra 20 partifeller i Parlamentet for å kunne bli nominert, sier Brady videre, ifølge Sky News.

11 kandidater

Det er flere som har ytret ønske om å overta stillingen som statsminister, derav utenriksminister Liz Truss.

– Jeg stiller som kandidat fordi lede, levere og ta de tøffe avgjørelsene. Jeg har en klar visjon om hvor vi må være, og erfaringen og besluttsomheten som trengs for å komme oss dit, sa Truss i et intervju med Daily Telegraph.

Flere kandidater har meldt seg på i løpet av helgen.

Kandidatene:

* Utenriksminister Liz Truss

* Tidligere statssekretær Kemi Badenoch

* Regjeringsadvokat Suella Braverman,

* Tidligere helseminister Jeremy Hunt

* Tidligere helseminister Sajid Javid

* Handelsminister Penny Mordaunt

* Samferdselsminister Grant Shapps

* Tidligere finansminister Rishi Sunak

* Parlamentsmedlem og såkalt backbencher Tom Tugendhat

* Finansminister Nadhim Zahawi

* Parlamentsmedlem Rehman Chishti