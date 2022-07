President Joe Biden viste de første bildene fra James-Webb-teleskopet. På dette første bildet ser du et fenomen som først ble påpekt av en nordmann som talte Einstein midt imot.

Romteleskopet «James Webb» forlot jorden i desember i fjor, og etter at den traff den planlagte banen begynner de første høyoppløselige fargebildene tatt av teleskopet offentliggjort. Sent mandag kunne en stolt Joe Biden vise frem det aller første bildet på en storskjerm.

– Teleskopet viser at ingenting er utenfor vår rekkevidde, sa president Joe Biden under pressekonferansen mandag kveld. Han takket også de internasjonale samarbeidspartnerne fra Canada og European Space Center.

Skal kartlegge beboelige planeter

James Webb-.teleskopet er et utrolig instrument som fanger opp lys som har reist i 13 milliarder år. Dette første bildet er et fjernt galaksesystem som heter smacs0723. På bildet ser vi galakser og kurvet lys fra bak galaksene som viser andre galakser.

Lyset på bildet som ble vist frem i dag har reist i 13 milliarder år før det traff teleskopets linse. Det er forstørret opp fra en flate på størrelse med et sandkorn, og er likevel utrolig detaljrikt. Foto: Evan Vucci / NTB

Bildene skal brukes til å undersøke planeter og stjerners opprinnelse, og det er ett av to viktige prosjekter Webb-teleskopet skal bidra til.

Det andre prosjektet er å se nærmere på den kjemiske sammensetningen i atmosfæren på planeter som nærmere jorden. Med teleskopet som oppfatter helt nye nyanser og som ser varme, kan vi få helt ny informasjon.

– Hvis en humle fløy på månen, så ville teleskopet kunne se varmen fra den, sier fagsjef på Norsk Romsenter Pål Brekke til TV 2. Han er veldig spent på hva som kan komme frem på bildene. Så tett på har vi aldri kunnet se verdensrommet og planetene tidligere.

Norsk romforsker motsa Einstein

Brekke forteller at the European Space Center og Norge har bidratt til den fantastiske teknologiske nyvinningen på to måter:

Norsk utstyr og Europeiske krefter førte til en svært presis og vellykket oppskytning. Siden teleskopet kunne spare på drivstoffet, blir det mulig å holde det i bane i så mye som 20 år. En mindre presis oppskytning kunne resultert i bare fem år med drivstoff til å gå i bane før teleskopet hadde drevet videre og ikke lenger kunne justere kursen.

Det var en nordmann som først fremmet teorien som hjelper til å tolke de avlange formene på dette første bildet: Det er lys fra galakser som befinner seg bak andre stjerner og galakser. De krummer seg rundt tunge objekter i stedet for å treffe dem. Sånn sett ser vi galakser selv om en annen galakse kan være i veien. Dette bildet er så stort som et sandkorn, sendt en milliard miles fra teleskopet og forstørret opp hos NASA. I morgen kommer enda fem bilder. Foto: Space Telescope Science Institut

Den andre måten Norge har bidratt på, var med teorien som vi i dag ser demonstrert på fotografiet fra verdensrommet. Det var nemlig nordmannen Sjur Refsdal som først utviklet teorien om grafivitasjonslinseeffekten - stikk i strid med Einstein, forteller Brekke.

Refstad hadde rett og Einstein bommet nok her, for denne effekten kan vi se på bildet som Biden viste i natt. På bildet ser vi små lyst som ser ut som de er litt bøyde i formen. De er i realiteten bak de andre lysene på bildet, og hvis lyset ikke hadde krummet seg rundt de andre spesielt tunge objektene, ville vi ikke kunnet se dem. Refsdal utviklet teorien, og på bildene kan vi altså se galakser og stjerner som befinner seg bak andre galakser og stjerner.

Og det på et bilde som i utgangspunktet er så lite som et sandkorn.

Mer i vente

Under en pressekonferanse mandag kveld klokken 23.30 norsk tid offentliggjør USAs president Joe Biden et av de første bildene tatt med «James Webb»-teleskopet.

VISER SPEKTAKULÆRT BILDE: Den amerikanske presidenten Joe Biden viste stolt frem historisk bilde fra verdensrommet under pressekonferansen mandag kveld. Foto: SAUL LOEB / AFP

For ikke lang tid siden begynte teleskopet å ta sine første bilder. Disse fargebildene vil være et resultat av 120 timers observasjon, ifølge CNN.

Resterende bilder skal etter planen først vises tirsdag 12. juli. Denne sistnevnte bildeutgivelsen vil vise bilder av hvordan galakser samhandler.

I tillegg vil de visualisere hvorvidt kollisjoner mellom galakser driver stjernedannelse, og gir eksempler på stjerners voldsomme livssyklus.

Fakta: Eksoplanet Dette er planeter som går rundt andre stjerner, altså planeter i andre solsystemer enn vårt.

Publikum kan derfor forvente å få se det første spekteret til en eksoplanet, samt hvordan bølgelengder av lys og forskjellige farger avslører kjennetegn ved andre galakser.

Under tirsdagens bildeutgivelse skal ett etter ett bilde avsløres, etterfulgt av en pressekonferanse som vil gi unike detaljer om dem.

Tidkrevende og kostbart

Arbeidet med å planlegge og bygge «James Webb» startet for hele 25 år siden. Det beryktede romteleskopet skal være det kraftigste som noensinne er laget.

Webb-teleskopet har kostet rundt ti milliarder amerikanske dollar å lage. Dette har blant annet sammenheng med at teleskopet krever et optisk design.

JAMES WEBB: Bildet er tatt 13. april 2017 der teknikere løfter speilet til James Webb-teleskopet ved hjelp av en kran. Foto: Laura Betz / NASA via AP

Den fokuserer i utgangspunktet på en stjerne kalt TYC 4212-1079-1, der avstanden mellom den enkelte stjernen og «James Webb» er 2000 lysår. Ifølge Store norske leksikon er ett lysår hele 9,5 billioner kilometer langt.

Til tross for at teleskopets hovedfokus er på denne stjernen, fanger den skarpe og følsomme linsen også opp bakgrunnsstjerner og andre fjerne galakser i bildet.

I en bane rundt solen, om lag 1,5 millioner kilometer utenfor jordens bane, befinner superteleskopet seg.