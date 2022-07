Flygninger for 10.000 passasjerer innstilt på Heathrow

Flygningene ble innstilt fordi flyplassen vest i den britiske hovedstaden mente den ikke var i stand til å håndtere det varslede antallet passasjerer. Flyselskaper er samtidig bedt om ikke å ombooke passasjerer til alternative flyavganger mandag.

Flyplassen, som hadde nærmere seks millioner passasjerer i juni, sier det er vanskelig å bygge opp kapasiteten raskt nok etter oppsigelser under pandemien.

Mangelen på folk har ført til enorme køer, flyforsinkelser og store bagasjeproblemer, ettersom det ikke er nok folk til å håndtere de mange passasjerene.

– Vi vil gjennomgå ruteendringene flyselskapene har sendt oss etter krav fra myndighetene om å redusere forstyrrelsene for våre passasjerer. Vi vil be dem om å ta ytterligere grep om nødvendig, sa Heathrow-sjef John Holland-Kaye til Reuters tidligere mandag.

Britiske myndigheter har bedt Heathrow om å sørge for at det er færre passasjerer og dermed mindre forstyrrelser. Bagasjesystemene brøt sammen på terminal 3 i helgen, noe som resulterte i at flere hundre kofferter ikke kom med flyene.