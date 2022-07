SAS vil gjenoppta forhandlingene med pilotene

I løpet av de siste dagene har SAS varslet meklerne om at selskapet ønsker å gjenoppta forhandlingene med mål om å finne en løsning på den pågående streiken, som startet mandag 4. juli.

Flyselskapet erkjenner at fortsatt mekling vil kreve innrømmelser fra begge parter, og at selskapet er villig til å ta sitt ansvar i den prosessen.

– Den pågående streiken påvirker tusenvis av våre kunder daglig, og mange ansatte i SAS jobber veldig hardt for å støtte berørte kunder. Det er nødvendig at partene i fellesskap får slutt på situasjonen, skriver SAS i en pressemelding mandag ettermiddag.

Fagforeningene stiller

I en e-post til TV 2 sier leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening at de stiller.

– Vi stiller selvsagt. Vi har hele tiden oppfordret SAS til å komme oss i møte og gjenoppta forhandlingene. Pilotforeningene har hele tiden ønsket å finne en løsning.

Han sier de nå håper at SAS kommer med realistiske forslag slik at vi får avsluttet streiken.

Leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening sier til TV 2 at også hans forening stiller.

– Ja det gjør vi. Jeg har registrert at SAS vil møte oss igjen og tar initiativ til det. Vi tar det som et tegn på at de har endret posisjonen i forhold til da vi forlot dem, ellers hadde de vel ikke kalt oss inn.

Skogvang har ingen formening om de nye samtalene vil bidra til en løsning i konflikten.

– Det kommer an på hva SAS har i tankene. Det må i alle fall være et helt annet utgangspunkt enn de hadde for en uke siden.

Han har ikke fått noe tidspunkt for når de nye forhandlingene vil finne sted.

Villig til å se på ståsted

Sjef Kjetil Håbjørg i SAS Norge sier til TV 2 at selskapet tar innspillene som har kommet fra Riksmekleren om at begge parter må revurdere sine ståsted ytterst alvorlig.

– Vi registrerer jo at Riksmekleren ber begge parter om å revurdere sine syn. Vi skal ta vårt ansvar for å sikre at vi kommer i dialog sånn at vi får løst dette. Vi er klar over at denne konflikten må løses gjennom dialog og forhandlinger sammen med våre piloter.

– Sier du at SAS-ledelsen er villig til å fire på sine krav til pilotene?

– Vi mener det er grunnlag for å få i gang nye samtaler, ja. Og i tråd med de forventingene vi opplever Riksmekleren legger på oss og for så vidt statsforvalteren i nord.

– Så må vi også se på vårt ståsted for å komme videre i dialogen. Vi inviter til en dialog nå for å komme videre.