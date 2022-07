Venter nye eksplosive avsløringer

Nettet snører seg sammen rundt tidligere president Donald Trump, for nå står vitnene i kø for å forklare seg for granskingskomitéen.

WASHINGTON D.C., USA (TV 2): Tirsdag er duket for mer politisk drama i USA, når komitéen som gransker stormingen av Kongressen 6. januar 2021 igjen avholder høring for åpen scene.

Komitéen har de siste to ukene hatt det travelt, for stadig nye vitner har meldt seg. Forrige uke gjennomførte de et flere timer langt avhør med tidligere juridisk rådgiver i Det hvite hus, Pat Cipollone.

FORKLARTE SEG: Tidligere juridisk rådgiver Pat Cipollone på vei til avhør med granskinskomitéen forrige uke. Foto: Drew Angerer / NTB Scanpix.

– Han kjente til hvert eneste trekk Donald Trump gjorde for å omstøte valgresultatet i 2020 for å tilrane seg presidentembetet. Hans vitnesbyrd var verdifullt, sa komitémedlem Jamie Raskin på TV-kanalen CBS søndag.

Team Crazy

Et hemmelig møte på et hotell i Washington vil trolig stå i sentrum for høringen tirsdag.

Under møtet 18. desember 2020 skal flere av Trumps innleide advokater og andre støttespillere ha drøftet ekstreme tiltak for å frata Joe Biden valgseieren.

TEAM CRAZY: Tidligere borgermester i New York, Rudy Giuliani og advokat Sidney Powell skal ha vært med på det hemmelige møtet i Washington 18. desember. Foto: Jacquelyn Martin

Gruppen, som moderate medarbeidere i Det hvite hus refererte til som «Team Crazy», skal blant annet ha foreslått at soldater skulle settes inn for å beslaglegge elektroniske stemmemaskiner brukt under valget.

De planla også etter alt å dømme demonstrasjonen i Washington 6. januar.

Donald Trump sørget selv for kunngjøringen, sa han noen timer senere skrev til sine følgere på Twitter: «Kom, dette blir vilt!»

Lokkesignal

Komitéen ønsker nå å vise at Twitter-meldingen fungerte som et lokkesignal for voldelige, høyreekstreme grupperinger.

BRÅKMAKERE: Den høyreekstreme gruppen The Oath Keepers spilte en aktiv rolle under stormingen av Kongressen 6. januar. Foto: Manuel Balce Ceneta / NTB Scanpix.

Et av vitnene som skal forklare seg for åpent kamera tirsdag er ifølge amerikanske medier en tidligere talsperson for The Oath Keepers.

Spenningen knytter seg først og fremst til om komitéen sitter med bevis på at gruppens medlemmer kommuniserte aktivt med kretsen rundt Trump.

Vitner i kø

Blant dem som de siste dagene også har meldt seg for å avgi offentlig forklaring er lederen for Oath Keepers, Stewart Rhodes, men det er foreløpig ikke kjent om han vil være til stede under høringen tirsdag.

VIL VITNE: Over 800 personer er langt blitt siktet i forbindelse med stormingen av Kongressen i 2021. Blant dem er Stewart Rhodes, lederen for Oath Keepers. Foto: AP / NTB

En annen Trump-alliert som har snudd, er Steve Bannon.

Den tidligere redaktøren og Trump-rådgiveren har tidligere påberopt seg immunitet og ignorert rettslige pålegg om å overlevere dokumenter til komitéen.

Bannon må denne uken møte i retten, tiltalt for ringeakt mot Kongressen.

Uviss fremtid

I seks høringer så langt har granskingskomitéen tegnet et detaljert bilde av hvordan Donald Trump presset både delstatsmyndigheter og det amerikanske justisdepartementet for at de skulle underkjenne valgresultatet i 2020.

Det er også kommet frem at Trump visste at demonstrantene han selv hadde tilkalt var bevæpnet, men at han likevel oppfordret dem til å marsjere mot Kongressen.

Komitéen har ikke selv fullmakt til å sikte noen, og alles øyne er nå på USAs øverste påtaleansvarlige, justisminister Merrick Garland.

STATSKUPP: Kongressens granskingskomité mener Donald Trump forsøkte å gjennomføre et statskupp i USA. Tirsdag ventes nye eksplosive avsløringer. Foto: NTB Scanpix

Alt tyder på at FBI allerede har Trumps nærmeste støttespillere i kikkerten. Men om presidenten selv kan bli holdt rettslig ansvarlig for sine handlinger er det store spenningsmomentet.

Flere amerikanske kommentatorer er skeptiske. Det å dra en tidligere president for retten kan øke de politiske motsetningene i USA på en dramatisk måte.

Tidligere juridisk rådgiver for Donald Trump, Ty Cobb, mener eks-presidenten sannsynligvis har begått lovbrudd, men er usikker på om det vil få rettslige konsekvenser.

– Justisdepartementet har en vanskelig avgjørelse foran seg. Det å tiltale tidligere presidenter er nærmest rutine i Sør-Amerika, men her i USA har det ikke skjedd før. Dette blir først og fremst en komplisert politisk vurdering, sier Cobb til CNN.