SAS-fast på Kreta: – Vi er fortvilte, frustrerte og får ingen informasjon

Sist lørdag skulle Kent og Randi Monsvoll ha vært tilbake på jobb hjemme i Bodø. I stede er de nå SAS-faste i byen Rethymnon på Kreta.

Etter at pilotene fikk avslag på å hente hjem ferierende turister, ble nemlig flyene til Bodø, Evenes og Tromsø i tur og orden kansellert.

– Verst er det for kona mi. Hun er driftsleder i en bedrift i Bodø, og der er det store bemanningsproblemer nå på sommeren, sier Kent Monsvoll.

Til tross for at pakkelisten kun var tenkt til å dekke en ukes opphold i ferieparadiset, får ekteparet stadig nye nedslående beskjeder om utsatt hjemreise.

Holdes på pinebenken

På daglig basis tikker det inn meldinger til alle de nordmennene som nå ikke kommer seg hjem fra Kreta.

FRUSTRERTE REISENDE: Til tross for solfylte dager langs hvite strender på Kreta, er flere nordmenn mer enn klare for å få å komme seg hjem etter utenlandsferie. Foto: Privat.

«Kjære Apollo-gjest, vi har fortsatt ikke mer informasjon om en flyløsning etter at SAS kansellerte flyet. Vi arbeider hardt med å finne alternative flyløsninger for å få deg hjem så fort som mulig. Overnatting og måltider fortsetter som informert. Vi i Apollo beklager situasjonen dette har medført».

– Det verste er kanskje at vi ikke vet noen ting. Hadde vi fått en dato å forholde oss til, så hadde det vært noe annet. Nå lever vi her fra dag til dag i uvitenhet, sier Kent Monsvoll.

I tillegg har de to fått beskjed om å la være å pakke ut av koffertene sine. Dette for å være klare til å reise på kort varsel.

Han beskriver situasjonen som svært frustrerende.

– Selv de i resepsjonen på hotellet spør oss om vi har hørt noe, for de vil jo naturligvis planlegge dagene fremover for nye gjester, sier han.

FÅ ALTERNATIVER: En rekke flykanselleringer har medført stort press på fly- og reiseselskapene. Foto: Privat.

På spørsmål om Monsvoll har forsøkt å sjekke alternative reiseløsninger hjem fra Kreta, får TV 2s reporter et innholdsrikt svar:

– Vi fant en rute fra Chania til Gatwick med Wissair. Derfra kunne vi reise til Bergen Lufthavn, Flesland med Norwegian. Fra Flesland kunne vi så fly til Trondheim med Widerøe, for deretter å dra videre til Bodø med Widerøe, sier Monsvoll og legger til:

– Prisen var ikke avskrekkende, men med tre forskjellige flyselskaper å forholde seg til, og med kaoset i luftfarten for tiden, så er vi nok hjemme i Bodø til julehandelen starter.

Tusenlappene flyr

Det er flere frustrerte reisende som befinner seg i tilsvarende og liknende situasjoner. Ros-Mari Bernhardsen og familien fra Bodø er også strandet på samme plass på Kreta.

– Dette går utover jobben min. Det samme gjelder også for en annen person i reisefølge mitt, sier Ros-Mari Bernhardsen.

STRANDET PÅ KRETA: Ros-Mari og familien fra Bodø er også blant dem som ikke kommer seg hjem fra ferie. De opplever det hele som svært frustrerende. Foto: Privat.

Hun driver en stall med elleve hester, og skulle ha vært hjemme for å ivareta driften. I tillegg er hun også medeier i en frisørsalong i Bodø der kundene venter.

– Foreløpig må vi utsette disse timene, eller overføre disse til de som allerede er på jobb, sier Bernhardsen.

De har nå ordnet seg billetter til Trondheim via Bergen natt til tirsdag.

– Dette er en ekstrakostnad på over 25.000 kroner for oss. Sønnen min i Trondheim låner oss en bil videre til Bodø, slik at vi kan kjøre de resterende 700 kilometerne hjem, sier hun.

Familien fra Bodø regner derfor med å være tilbake på hjemmebane tirsdag kveld. Siden de selv velger å reise hjem, så får de heller ikke dekket ekstrautgiftene som dette medfører.

– Vi er fortvilte og frustrerte over den manglende servicen fra reiseoperatøren. Vi vet ingenting. Tar vi kontakt, får vi ingen informasjon. Det er lite hjelp å få, og det er dumt, sier Bernhardsen.

Hun legger til at det viktigste for deres del var å komme seg hjem for å ivareta jobb og kollegaer. Likevel er det liten tvil om at familien fra Bodø ikke velger å fly med SAS igjen, med det første.

Hjelpeløshet i reiselivsbransjen

Ving Norge er en reisearrangør som selger charterturer og pakkereiser til utlandet. Selskapet er blant dem som sliter med å få kundene sine hjem.

– Vi har fortsatt mange kunder ute på reisemålene som venter på å få lov til å komme hjem. Vi har store utfordringer med å finne alternative løsninger for dem, sier Country mangaer i Ving Norge, Marie-Anne Zachrisson.

Hun begrunner utfordringene med å få tak i erstatningsfly som følge av høysesong for reisende ute i Europa.

– Vi gjør alt i vår makt for å løse dette for våre gjester, og det ga et håp da vi fikk vite at det kunne flys tomme fly ut for å hente dem hjem. Men nå er vi tilbake i den situasjonen at vi fortsetter å løse dette på best mulig måte, og i mellomtiden passer vi på at gjestene våre skal ha det bra, sier Zachrisson og legger til:

– Vi gjør det vi kan for å holde kundene informert, men akkurat nå er det veldig vanskelig og utfordrende.

I tillegg til henvendelser fra dem som allerede er berørte av konflikten, forteller Zachrisson om bekymrede kunder som skal ut og reise litt frem i tid, som også tar kontakt.

– Det er tøffe tider, det må jeg si. Vi opplever det som utrolig vanskelig å finne alternativer, og vi har ikke løst det.

Hun understreker at håpet om å få hentet hjem gjester med tomme fly ikke lenger er eksisterende.

Jobber på spreng

Reiseselskapet Apollo jobber iherdig for å finne løsninger for sine reisende. SAS står for en stor del av trafikken til selskapet, og Apollo har derfor mange berørte kunder.

BERØRTE KUNDER: SAS står for en stor andel av trafikken til reiseselskapet Apollo. Det har ført til at flere av deres kunder er berørte. Foto: Erik Johansen

– Dessverre er det sånn at flere sitter fast, og det beklager vi veldig. Men vi gjør alt vi kan for å finne alternative måter å komme hjem på. Men vi lider litt under at transportnæringen fortsatt er preget etter pandemien, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera, til TV 2.

På lik linje som Ving Norge opplever også Apollo at det på generelt grunnlag er vanskelig å få tak i andre fly.

– Ingen av disse reisemålene er små, ukjente perler. Det er store og velkjente destinasjoner, men mangelen på fly gjelder likevel, sier Rivera.

Kommunikasjonssjefen forteller at det jobbes døgnet rundt med å lete etter fly. Selskapet har også vært innom tanken om å sette opp busser.

– Det er langt fra ideelt, og ikke noe vi vil gjøre. Dette har dessuten også vist seg å være vanskelig å få til som følge av presset på transportindustrien etter pandemien.

Til tross for at Rivera ikke kan si noe konkret om akkurat når kundene deres skal få kommet seg hjem, lover hun at de skal få det til på et eller annet vis.

– Nå er det heldigvis slik at våre kunder er dekket av pakkereiseloven. Så de får jo dekket opphold og slikt, men man vil jo hjem på et eller annet tidspunkt. Vi forstår at kundene har ting å rekke, sier Rivera.