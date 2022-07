Her skyter de med norsk artilleri mot russerne

FRONTEN, ØST-UKRAINA (TV 2) De norske M109-vognene har vært i kamp ved fronten i flere uker. Intense kamper går ut over utstyret og behov for vedlikehold tærer på.

– Senk, senk, senk kanonen!

– Skyt!

Kommandoen kommer innenfra en av de norske artillerivognene som er donert til Ukraina.

Det lades og smeller tre ganger.

TV 2 har fått et eksklusivt møte med brigaden som opererer de norske M109-vognene ved frontlinjen i Øst-Ukraina.

LETTKJØRT: Soldatene er imponert over hvor lette vognene er å manøvrere.

Brigaden har både positive og negative erfaringer med vognene.

– Vi dro til Tyskland og vi fikk én uke med opplæring av norske og amerikanske instruktører for å lære å håndtere disse maskinene. Så reiste vi tilbake til Ukraina og ble sendt ut for å forsvare landet vårt, forteller Ivan til TV 2.

Ivan er kommandør i Ukrainas 72. mekaniserte brigade som kjemper mot de russiske invsjonsstyrkene ved fronten i Donbas.

KOMMANDANT: Ivan var blant soldatene som fikk opplæring av norske instruktører i Tyskland i sammenheng med overlevering av artilleriet. Nå er han kommandør i Ukrainas 72. mekaniske brigade. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Fordelen er at vognen er veldig lett å manøvrere. Den er lett å bruke i kamp. Vi merker at vi har overtak over fienden. Pansringen er bedre på disse enn på de sovjetiske, sier han.

Automatgir gjør også at den er lettere å kjøre enn de sovjetisk-produserte vognene soldatene er kjent med fra tidligere.

– Jeg må skryte av farten på disse maskinene. Den er så lett å få fart på, sier han.

Det betyr at de kan kjøre fram, skyte, og raskt snu for å komme seg unna motangrep.

I KAMP: De ukrainske soldatene skyter med en av de norske artillerivognene. (Foto: Ukrainas 72. mekaniserte brigade)

Vognen har mulighet for å avfyre langtrekkende ammunisjon. De kan dermed treffe bak fiendens linjer uten å selv komme innen skuddhold.

– Det er avgjørende for å berge våre egne liv, sier Ivan.

Sammenlignet med de russiske vognene er det plass til flere soldater i en M109. Den har også noen praktiske løsninger soldatene setter pris på.

– Det er bedre plass til å operere kanonen, og det er til og med kurver man kan oppbevare soveposer, tørrmat og personlige eiendeler, sier soldaten.

Norsk artilleriskyts M109 i bruk ved fronten i Ukraina. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2 Ved frontens andre linje kan soldatene hvile Norsk artilleriskyts M109 i bruk ved fronten i Ukraina. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2 Norske nummer sees på artilleriet Norsk artilleriskyts M109 i bruk ved fronten i Ukraina. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2 Sergyi er sjåfør og mekaniker og har lært mye om de norske vognene i rekordfart

«Wedge-gate»

Soldatene har imidlertid støtt på noen problemer. Intense kamper går hardt ut over utstyret.

Problemene dreier seg i hovedsak om manglende reservedeler, samt for lite opplæring i reparasjon og vedlikehold av denne spesifikke vogntypen.

– Av og til låser boltene seg. Spesielt ved lading og skyting, sier Ivan.

REPARASJONER: Det er eget personell som driver vedlikehold på utstyret. De sliter med mangefull opplæring, og må ofte finne kreative løsninger. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

SKRUR: Det følger vedlikeholdsutstyr med vognene, men ukrainerne sier de begynner å slippe opp for reservedeler. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Dette omtaler de som «Wedge-gate». De forstår ikke hva det er som gjør at dette er et gjentagende problem, og har for lite kunnskap om hvordan det kan fikses.

– Noen ganger tåler den ikke intensiteten i kampene. Etter vi har skutt må vi rense løpet, og hvis vi ikke får tid til det, kreves reparasjon eller skifte av deler, sier sersjant Oleg til TV 2.

Soldatene ved fronten fortviler allerede over mangel på reservedeler.

KAMPKLAR: Oleg er artillerikommandør i bataljonen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Vi har brukt det meste av reservedelene, og det var ikke alle nødvendige ting som var med i reprasjons-kitene som fulgte med vognene, sier Oleg.

De har vært nødt til å finne løsninger på egen hånd, og har fått til mye. Samtidig ønsker de ikke gå for dypt ned i et maskineriet i frykt for å gjøre noe som kan ødelegge maskinene ytterligere.

– Nordmennene sa til oss at de som skulle reparere vognene burde komme for å få kurs for viderekomne, sier Ivan.

VED FRONTEN: Artillerikommandør Oleksiy viser hvordan man skal holde ammunisjonen: «Som en baby», forklarer han. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

VED FRONTEN: Sergyi har ansvar for å lade artilleriet. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

«LYKKEGRANAT» En av soldatene viser fram en håndgranat som er pyntet og malt. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Det ser ut som vi trenger mer hjelp. Kanskje våre norske kolleger kan bistå, sier soldaten.

Soldatene i den 72. mekaniserte brigade mener også det norske Forsvaret kunne hatt god nytte av erfaringene de gjør i felten.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har tidligere åpnet opp for videre trening av ukrainske soldater, og han «utelukker ikke» at opplæringen kan foregå på norsk jord.

HVILE: TV 2 møtte brigaden ved frontens andre linje. Her får de samlet krefter og utført reparasjoner mellom slagene. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Det norske Forsvarsdepartementet anerkjenner at artilleri har fått en stadig viktigere rolle i krigen, men har denne uken ikke anledning til å svare på TV 2s spørsmål om videre opplæring og vedlikehold.

– Regjeringen vurderer fortløpende om Norge skal sende mer våpen og materiell til Ukraina. Disse vurderingene og eventuelt pågående eller fremtidige bidrag kommenterer vi ikke, sier statssekretær Bent-Joachim Bentzen i Forsvardepartementet til TV 2 i en epost fredag.

AMMUNISJON: De ukrainske soldatene trenger stadige forsyninger av ammunisjon. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at vestlig artilleriforsyning har utgjort forskjell på slagmarken. Langtrekkende artilleri er avgjørende.

– Endelig har det vestlige artilleriet begynt å fungere for fullt, våpnene får vi fra våre partnere. Og nøyaktigheten deres er akkurat det vi trenger, sa Zelenskyj i forrige uke.

De 22 norske artillerivognene av typen M109 sendt til Ukraina i månedsskiftet mai-juni. Dette er et artilleri som har vært i bruk siden 60-tallet.

FRAKTET TIL FRONTEN: TV 2 kom over de norske vognene på vei til fronten. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Vognene veier 25 tonn i fullastet stand, og kan skyte tre skudd i minuttet. Artilleriet er i stand til å treffe mål hele 30 kilometer unna.

Norge har også donert tre Multiple Launch Rocket System (MLRS), kalt M270 som har en rekkevidde på hele 70–80 kilometer.

Opplæring i disse systemene skal ha pågått i flere uker og fredag tvitrer den ukrainske forsvarsministeren, Oleksi Reznikov, at de første M270-systemene har ankommet.

– De blir et bra tilskudd for HIMARS på slagmarken, skriver han.

MLRS: Norge og Storbritannia donerer langtrekkende rakettartilleri av denne typen - M270 MLRS til Ukraina. Donasjonen er muliggjort ved at Norge sender tre MLRS til Storbritannia, som dermed kan avse noen av sine til Ukraina. Foto: Arkiv/Reuters

TV 2 har tidligere fortalt hvordan de norske instruktørene opplevde det å lære opp ukrainske soldater i Tyskland.

I tillegg er det gitt opplæring i bruk av radar for artilleri.

– Denne opplæringen ble gitt av sivilt norsk personell i Norge, sier Bentzen til TV 2.

– Norge har også bevilget penger til et fond som våre britiske kollegaer har tatt initiativ til, slik at Ukraina kan kjøpe det materiellet de trenger mest, sier han.

ANDRE LINJE: I skogholtet noen kilometer unna kamphandlingene, kan de ukrainske soldatene hvile. Ukraina tilhørte Sovjetunionen under den kalde krigen, og ingen kunne ha sett for seg at norske M109-våpen en dag skulle brukes av Ukraina, Russlands tidligere allierte, mot nettopp Russland. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Eksperter mener det går mot en utmattelseskrig i Ukraina. Det betyr at jevn leveranse av våpen og ammunisjon til Ukraina er avgjørende.

Russland fyrer av rundt 20.000 152mm artillerigranater daglig. For Ukraina, som er avhengig av donasjoner og mer kompliserte forsyningslinjer, er det tilsvarende antallet 6000, ifølge den britiske forsvarstenketanken Rusi,