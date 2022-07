Svensk sjef bekrefter RBK-forhandlinger om norsk talent – kan få kamp av LSK

I et intervju med TV 2 bekrefter Djurgårdens sportsdirektør Bosse Andersson opplysningene som fremkom i Nettavisen før helgen: Rosenborg har kontaktet den svenske klubben om en mulig overgang for Cornic.

– Jeg kan bekrefte at RBK har kontaktet meg, sier Andersson til TV 2.

– Har de kommet med et bud?

– De har vist konkret interesse, i hvert fall. Om man kaller det et bud eller ikke, kommer an på, men de ønsker en overgang.

– Er det aktuelt å selge ham?

– Uaktuelt er det ikke. Enten blir man enige, eller så går man videre. De har respekt for vår situasjon, sier Andersson.

Han påpeker at Djurgården har et tett kampprogram både i Allsvenskan og i Europa fremover, og at de to klubbene forholder seg til ulike overgangsvinduer. I Sverige åpner det 15. juli til 13. august, mens det i Norge varer fra starten til slutten av august.

Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin har ikke vært tilgjengelig for en kommentar om saken mandag.

RBK er riktignok ikke den eneste klubben som har forhørt seg om Cornic.

– Flere norske klubber har tatt kontakt, men spesielt RBK, påpeker Andersson.

Ifølge TV 2s opplysninger foreligger det interesse fra Eliteseriens andreplass Lillestrøm.

Foreløpig har ikke LSK kommet med bud på Cornic, men de har fulgt spilleren lenge og tett og kan kaste seg inn i jakten på backen dersom det spisser seg til den kommende tiden.

– Jeg har ingen kommentar utover at vi har fulgt Cornic siden han spilte mot oss i Obosligaen i 2020. Deretter gikk han til Djurgården, sier sportssjef Simon Mesfin i LSK til TV 2.

Leo Cornic, som har franske røtter, har spilt en rekke aldersbestemte landskamper for Norge – helt opp til U21-nivå.

Han kan bekle både høyre- og venstrebacken og er kjent for sine offensive kvaliteter.

Cornic ble oppfostret i Vålerenga, men fikk gjennombruddet i Grorud før han ble solgt til Djurgården foran 2021-sesongen.

Der har han bare spilt ti kamper i Allsvenskan så langt, tre av dem denne sesongen, og dette skal være grunnen til at han nå vurderer fremtiden sin.

– Vi er veldig fornøyd med Leo, men jeg kan forstå at spilletid er viktig, og han har vært med oss i halvannet år, sier Bosse Andersson.