Hovlands styrke gir håp: – Har en fordel

Torsdag starter en av årets viktigste begivenheter for Viktor Hovland, nemlig sesongens fjerde og siste majorturnering, The Open.

– Å vinne The Open på ærverdige St. Andrews er fra gammelt av noe av det største man kan oppnå i golfsporten, sier Per Haugsrud, som selv fikk delta i 1997.

Fakta: The Open Er den eldste golfturneringen i verden, og årets utgave er den 150. Spilles på den legendariske banen St. Andrews i Skottland. Er en av golfens fire viktigste turneringer, såkalte majorturneringer. Premiepengepott på 14 millioner dollar, hvorav 2,5 millioner går til vinneren. Hovland har deltatt én gang før (2021), og da ble det en sterk 12.-plass.

Den norske verdensåtteren fra Ekeberg i Oslo er inne i proffkarrierens tyngste periode resultatmessig.

Etter en norgesferie hadde han håpet på en opptur i Scottish Open forrige uke, men i stedet gikk absolutt alt galt.

Først ble bagasjen med både utstyr og klær liggende igjen på flyplassen i Tyskland, noe som igjen førte til at han måtte spille med flunkende nye køller, før spillet heller ikke satt og 24-åringen misset cuten.

– Det ble ikke returen til golfsirkuset som han håpet på, erkjenner golfekspert i Viaplay, Joakim Mikkelsen:

Han tror ikke Hovland henger med hodet av den grunn:

– Det er mye opp- og nedturer i golf, og det vet Viktor bedre enn alle andre nordmenn.

– Mister ikke nattesøvnen

Nedturen i Scottish Open gjør at Hovland for første gang i proffkarrieren har mistet to strake cuter - ettersom han også misset i US Open rett før norgesferien.

Den tidlige exiten føyde seg inn i en allerede dalende formkurve:

Fakta: Hovlands svake resultatrekke Valspar Championship: 33.-plass World Golf Championship: 18.-plass Masters Tournament: 27.-plass Zurich Classic: 29.-plass PGA Championship: 41.-plass Charles Schwab Challenge: 21.-plass The Memorial: 51.-plass US Open: Misset cuten Scottish Open: Misset cuten

Golfekspert Haugsrud tror den dårlige formen er et uromoment for Hovland, men samtidig tror han 24-åringen kan dra fordeler av den tidlige exiten:

– Han tenker nok på det. Samtidig tror jeg det nesten var bra at han røk ut tidlig ettersom det betyr at han har fått noen ekstra dager til å forberede seg på St. Andrews.

St. Andrews er banen hvor The Open spilles i år. Banen er en av de mest legendariske i golfhistorien.

Torsdag går Hovland ut i 11-draget sammen med en stjernetung gruppe bestående av Justin Thomas, Shane Lowry og nordmannen.

HAR VUNNET TO MAJORTURNERINGER: Torsdag skal Justin Thomas fra USA spille med Hovland. Den 29-årige amerikaneren er tidligere verdensener og har vunnet PGA Championship to ganger tidligere. Foto: Andrew Redington

– Som å banne i kirka

Selv om den ærverdige banen oser både historie, tradisjon og kultur, så er det ikke alle golfspillere som er like fan av den, ifølge norske Haugsrud:

– Mange spillere jeg vet om kaller det en møkkabane. Ingen sier det offisielt, men nå som jeg har lagt opp kan jeg si det, selv om det er litt som å banne i kirka.

Haugsrud var Norges fremste mannlige golfspiller i flere år, og var aktiv mellom 1987 og 2001.

– For det første er det den uberegnelige vinden i Skottland. Også har du greenene: På PGA-turen bruker jeg å si at de er som parkettgulv, men her er det i beste fall et bulkete parkettgulv, forklarer Haugsrud, og konkluderer:

– Ballen spretter hit og dit, og det er mye tilfeldigheter inne i bildet. Banen er gammel og utdatert.

GAMMELT: Slik ser klubbhuset på St. Andrews ut i 2022. Foto: PAUL ELLIS

– Har en fordel

Tross det eksperten beskriver som en vanskelig bane å forholde seg til, så mener han Hovland har en åpenbar fordel:

– Det som er viktig på St. Andrews er å holde seg rolig og ikke la følelsene ta overhånd når en ball spretter feil. Der er Viktor god og har en fordel.

Nordmannens beste resultat i en majorturnering noensinne er en 12.-plass.

– Har vi grunn til å håpe på karrierebeste denne uken?, spør TV 2 ekspertene.

– Tja. Vanskelig å spå. I denne majoren er det så mye tilfeldigheter, men det kan jo også gå i hans favør. Men det er ikke her jeg ville satt mine penger på ham, sier Haugsrud.

– Ja, jeg synes alltid det. Det rare med golf er at selv om han kommer fra den resultatrekken han gjør, så kan alt skje, sier Mikkelsen i Viaplay.