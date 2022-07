Omstridte Rune: – Kommer ikke til å endre seg

Det er over en måned siden tidenes norske tennisspiller og tidenes mest talentfulle danske tennisspiller barket sammen i Paris.

Oppgjøret, som først og fremst huskes for utenomsportslige årsaker, fikk stor medieomtale i Norge - og i nabolandet:

– Kampen stjal alt av overskrifter i Danmark.

– Ikke bare på grunn av Runes utbrudd underveis og at han ga en skyllebøtte i retning moren og støttespillerne sine, men også på grunn av alt som skjedde etter kampen.

Det sier tennisjournalisten for danske Ekstra Bladet, Daniel Nøjsen Fallah, til TV 2. Han var selv til stede i Frankrike, og fulgte Runes ferd til kvartfinalen.

– PÅ TIDE Å VOKSE OPP: Det sa Casper Ruud om Holger Rune etter kvartfinalen. Foto: Michel Euler

Rune-smell hindret nytt møte

Denne uken deltar både norsken og dansken i ATP 250-turneringen Swedish Open.

Hvis begge hadde tatt seg til finalen ville det blitt en ny norsk-dansk duell, men allerede tirsdag røk Rune overraskende ut.

– Om Rune vil være en roligere versjon den dagen han og Casper møtes igjen, er vanskelig å si. Det avhenger av hvordan kampen går, sier den danske tennisjournalisten.

SINNA: Da Rune røk ut av Wimbledon, kort tid før smellen i Swedish Open, var det igjen i kjølvannet av et utbrudd. Foto: Kirsty Wigglesworth

– Holger mente jo at Casper hadde slengt med leppa underveis i kampen sist for å komme under huden på ham, så sånn sett kan det være han vil være roligere i et eventuelt nytt møte - ettersom han har vært gjennom det før.

– Men han kommer ikke til å være helt stille. Det ville vært utypisk Holger.

– Kommer ikke til å endre seg

Med sine fakter og utbrudd gjorde Rune seg til dels upopulær under French Open.

I kjølvannet har han måtte svare på en rekke spørsmål om sin oppførsel.

Selv har han sagt til danske Ekstra Bladet at han «har god tid til å få et enda bedre image».

Nøjsen Fallah tror likevel at en eventuell atferdsendring ikke står veldig høyt oppe på Runes prioriteringsliste:

– Holger er Holger og han kommer ikke til å endre seg fordi noen mener han har en spesiell tilnærming til idretten, sier han, og fortsetter:

– Jeg tror både han og teamet hans er bevisst på utbruddene, men at de er mer opptatt av at det ikke skal tippe over enn at han skal slutte med dem. De ønsker bare at han skal spille best mulig tennis.

Det som derimot kan tale for en annerledes Rune i fremtiden, er at han nylig ansatte sin egen mentale trener:

– Det er et klart signal om at han satser på å bli sterkere mentalt for å takle utfordringer både på og utenfor banen, sier Henrik Jensen, tennisredaktør i danske TV 2.

Runes nyansatte mentaltrener, Bjarne Slot Christiansen, er ifølge tennisredaktør Jensen, Danmarks beste på sitt felt.

Tidligere har han gjort suksess med den danske syklisten Bjarne Ris, fotballklubben Midtjylland og badmintonstjernen Viktor Axelsen.

Jensen tror ikke at mentaltreneren vil gjøre Rune roligere ute på banen:

– Jeg tror ikke han ble påvirket av den kritikken som kom etter French Open. Han hadde jo hatt en del utbrudd tidligere i karrieren, men først nå ble det mye oppmerksomhet rundt det fordi anledningen var så stor.

– Mange dansker synes det er friskt og forfriskende at han spiller med hjertet utenpå trøyen.

– En annen person utenfor banen

Uansett oppførsel er det vanskelig å bestride at dansken har en ekstremt spennende karriere for sine føtter.

19-åringen er den nest høyest rankede tenåringen på ATP-touren per dags dato, og han er allerede Danmarks beste tennisspiller på herresiden i nyere tid.

Selv om han ofte oppfattes som en spiller med kort lunte på banen, er han visst en helt annen utenfor banen:

– Han er veldig grei, smilende, pålitelig og rolig. På en måte kan man kanskje si at han er en annen person utenfor banen, sier Ekstra Bladets tennisjournalist.

– Han er ydmyk og nedpå, selv om han er topp 30 i verden så oppfører han seg som alltid, legger Jensen i danske TV 2 til.