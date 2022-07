TV 2 erfarer: Thorsby har fått frist denne uken – kan doble lønnen i dobbel overgang

Ifølge TV 2s opplysninger har Salernitana krevd svar fra Thorsby i midten av denne uken angående en mulig overgang til Serie A-klubben fra Amalfikysten.

Klubben som fra før har norske Emil Bohinen, Julian Kristoffersen og nysignerte Erik Botheim i troppen, har i tre uker vært i forhandlinger med Sampdoria og apparatet rundt Thorsby.

På bordet ligger det, slik TV 2 forstår det, et lukrativt tilbud om en fireårskontrakt som vil sikre Thorsby flere millioner kroner i årlig lønnsøkning etter skatt – ifølge enkelte kilder nærmere så mye som det doble av hans nåværende avtale.

Salernitana kjempet i likhet med Sampdoria om å unngå nedrykk forrige sesong, men har større økonomiske muskler etter at den napolitanske forretningsmannen Danilo Iervolino kjøpte klubben i januar med planer om betydelige investeringer fremover.

Den mulige Thorsby-overgangen er en del av en potensiell dobbeltovergang fra Sampdoria: Spissen Federico Bonazzoli, som var utlånt til Salernitana forrige sesong, er en del av pakken som Salerno-klubben har bydt ni millioner euro (92 millioner kroner) for.

Det er anslått at Thorsbys verdsetting i overgangen skal ligge på rundt fem millioner euro.

Salernitana skal ønske å danne midtbaneduo av to tidligere Stabæk-spillere i Bohinen og Thorsby.

Men de er ikke den eneste klubben som jakter den duellsterke midtbanespilleren.

Tyske Union Berlin har også lagt inn et bud på nordmannen, får TV 2 opplyst, men til tross for at Julian Ryersons klubb sportslig sett ville vært et større steg opp, skal ikke det økonomiske tilbudet være i nærheten av å tilfredsstille Sampdoria.

Med tanke på at Thorsby kun har ett år igjen av kontrakten sin, er sommerens overgangsvindu trolig det siste der Sampdoria kan få en anselig sum for Heming-gutten.

Pappa og agent Espen Thorsby ønsker ikke å uttale seg om saken.

Selv ønsket ikke Morten Thorsby å uttale seg om en potensiell sommerovergang da han ble spurt om fremtiden under landslagssamlingen i juni.

26-åringen har fått forlenget sommerferie etter de fire Nations League-kampene, og har brukt denne på blant annet toppmøter med EU og FN i forbindelse med miljøprosjektet We Play Green.

Onsdag reiser han tilbake til Italia for å begynne forberedelsene til den nye sesongen. Spørsmålet er om han da setter kurs mot Sampdorias eller Salernitanas treningsleir.