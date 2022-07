Etter fire år med enorme magesmerter blei Sabrina endeleg trudd

Sabrina Angela Pettersen (25) har hatt vondt i magen så lenge ho kan hugse, men i 2018 blei alt verre. Då kunne ho ikkje lenger ete eit måltid utan å bli sengeliggande etterpå.

– Eg skulle ønske eg fekk den kjensla alle andre får, ein lette over å vere mett. Men for meg har det vore eit helvete, seier Pettersen.

INNLAGT: 25-åringen har vore mykje inn og ut av sjukehuset dei siste fire åra. Foto: Privat

Når 25-åringen et oppstår det store smerter rett under brystkassa. Ofte kan ho ikkje ete meir enn eit måltid om dagen, og nokre gongar fører det til sjukehusinnlegging,

– I 2018 begynte det å bli vekentleg. Eg sulta i tre månadar i strekk og var nede i 35 kilo, seier Pettersen.

SULTAR: Sabrina Pettersen må velje mellom å føle seg sulten eller intense magesmerter. Foto: Bendik Skogli / TV 2

Ho blei innlagt og utreda ved gastroavdelinga på Universitetssjukehuset i Tromsø (UNN). Etter fleire undersøkingar slo legane ved avdelinga fast at Pettersen hadde det sjeldne syndromet kalla Arteria Mesenterica Superior syndrom (AMS).

Det er ein tilstand der tolvfingartarmen blir klemt mellom hovudpulsårene til tarmen. Det kan utløyse store magesmerter eller ubehag ved inntak av mat.

I eit journalnotat same året skriv ein overlege at ho er svært underernært og klarer ikkje å innta fast føde på grunn av magesmerter, kvalme og oppkast.

Fjerna diagnosen

Det blei lagt eit løp for vektoppgang før ein operasjon. Men så blei plutseleg diagnosen trekt i tvil.

– Dei sa det til meg munnleg, gav meg aldri noko forklaring på kvifor dei trekte diagnosen tilbake, seier Pettersen.

LITE TILLIT: Sabrina Pettersen har ikkje lenger tillit til Universitetssjukehuset i Tromsø (UNN). Foto: Terje Pedersen

I eit tilsynsnotat frå mars i år skrive av ein kirurg ved ein annan avdeling på UNN står det at «Det ble også nevnt i flere notater at AMS-syndrom ble trukket tilbake eller "sett i tvil", men u.t. (underteikna, red. anm.) kunne gjenfinne hvordan eller på hvilket tidspunkt dette egentlig ble gjort».

Pettersen stod igjen utan ein forklaring på smertene som hadde tatt frå ho eit normalt liv med studie og arbeid.

I fire år kjempa ho for å bli trudd, og fram til i vår har ho vore jamnleg ut og inn av sjukehuset i Tromsø med store magesmerter.

– Eg følte meg som ein irriterande pasient som heile tida kom inn på sjukehuset og var i vegen. Det gjer vondt når ein desperat treng hjelp.

Tok saka i eigne hender

Sjølv om UNN meinte Pettersen mest sannsynleg ikkje hadde AMS, klarte ikkje ho å slå seg til ro med at det var noko anna enn akkurat det syndromet som gav ho dei uuthaldelege smertene.

Frå 2019 til 2021 blei smertene og den generelle tilstanden til Pettersen verre. Innleggingane på sjukehuset blei hyppigare.

Ho bad om ein «second opinion» ved eit anna sjukehus då ho ikkje lenger stolte på UNN. Ved Haukeland sjukehus i Bergen kom dei fram til at det det var sannsynleg at ho tilfredstilte kriteria for AMS. Men tilbake i Tromsø tilbakeviste ein ultralyd dette.

NY VURDERING: Pettersen blei vurdert på nytt ved Haukeland. Heller ikkje dette førte fram. Foto: Frode Hoff / TV 2

Pettersen tok saka i eigne hender, og las seg opp på nettet. Der stod det at CT kunne påvise AMS.

– Til slutt bad eg fastlegen min sende meg til CT ved Aleris i Oslo, eg hadde ikkje lenger tiltru til sjukehuset i Tromsø, seier Pettersen.

Med hjelp frå foreldra betalte ho for reise og undersøkinga sjølv. Det har ho ikkje angra på.

Utreda for eteforstyrringar

Gjennom eit liv med sjukdom og underernæring har Pettersen blitt mistenkt for å ha anoreksi eller andre psykiske lidingar. Men likevel var ho overbevist om at magesmertene var fysiske, og ikkje kjem av psykisk liding.

– Eg veit at hovudet og kroppen heng saman, og det påverkar også matinntaket. Men eg elskar jo mat, og eg vil jo ete heile tida, men eg klarer det ikkje, seier Pettersen.

CT-bildene frå Aleris viste det Pettersen hadde mistenkt. Vinkelen på tolvfingartarmen likna ein person med AMS sin tolvfingartarm.

Men CT-bildene viste også noko anna.

Dei siste to åra hadde Sabrina fått nye smerter i magen. Igjen påstod ho at ho hadde eit anna sjeldan syndrom som heiter Nutcracker. Der klemmer hovudpulsåra på den venstre nyrevena, og kan skape store smerter. Pettersen bad om å bli utreda for det, men etter ein ultralyd ved UNN i vinter, kom sjukehuset fram til at ho heller ikkje hadde dette syndromet.

Men så ved ein tilfeldigheit snudde alt.

Tilfeldig hjelp

Då Pettersen igjen var innlagt med store magesmerter i mars i år, kom ho i kontakt med ein vakthavande lege frå ein annan avdeling på sjukehuset i Tromsø. Han fatta interesse for 25-åringen, og såg på CT-bildene frå Aleris. Der fann han fleire teikn på at ho hadde Nutcracker-syndrom. Noko gastroavdelinga hadde sagt ho ikkje hadde berre nokre veker før Aleris-besøket.

Samstundes som den nye legen starta å undersøke Pettersen for Nutcracker, kontakta ho TV 2 om opplevinga ho hadde hatt ved UNN.

Gjennom arbeidet med reportasjen kontakta TV 2 transplantasjonskirurg Pål Dag Line ved Rikshospitalet, som kjende til dei to syndroma, og visste at AMS var særs sjeldan.

KJENDE IGJEN: Avdelingsleiar og transplantasjonskirurg ved Oslo universitetssykehus, Pål Dag Line, kjende igjen symptoma til Pettersen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Eg har hatt nokre få tilfelle per år i min praksis, og basert på det kan eg seie at dette er sjeldan. Problemet er at diagnosen er ein ekslusjonsdiganose, som vil seie at ein utelukkar andre sjukdommar før ein påviser AMS, og det kan ta tid, seier Line.

Gjennom TV 2 kom Pettersen i kontakt med kirurgen. Gjennom CT og fysiske undersøkingar påviste han AMS, syndromet Pettersen hadde kjempa for å få påvist ved UNN i fire år.

Han påviste også Nutcracker-syndrom, få månadar etter at UNN hadde sagt ho ikkje hadde dette.

– Ho har fått ei behandling som overhodet ikkje har noko med dette å gjere, og det er synd. Ho oppfyller dei kriteria vi vanlegvis legg til grunn for denne tilstanden, seier Line.

Smertene er borte

Pettersen kom i kontakt med transplantasjonskirurgen i Oslo i mars. Allereie i slutten av juni fekk Pettersen operasjon.

Då TV 2 besøker ho eit par veker etter operasjonen kjenner ho berre smertene frå operasjonssåret. Smertene under brystkassa som har hindra ho i normal ernæring heile livet, er endeleg borte.

TILBAKE TIL LIVET: Både Pettersen og kjærasten Kristoffer Sivertsen håpar ho få eit normalt liv utan smerter. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er ei lukke eg ikkje trudde eg kom til å føle, det å endeleg kunne ete utan smerter.

No håpar ho at ho igjen kan begynne på studie, fleire år etter vennene.

– Mangel på kompetanse

Medisinsk fagsjef ved sjukehuset i Tromsø, Haakon Lindekleiv, er blitt framlagt kritikken frå Pettersen og skriv i ein e-post til TV 2 at AMS er ein diagnose det tar tid å finne, og at ein er varsom med å gjere kirurgi ettersom pasienten ikkje alltid får varig betring etter behandling.

«Vi i UNN er opptatt av å lytte til pasientene. Likevel er det ikke alltid vi lykkes å etablere et godt nok samarbeid. Sabrinas tilbakemeldinger viser at vi nok ikke har klart det i hennes tilfelle», skriv Lindekleiv.

LITE GRUNNLAG: Haakon Lindekleiv seier det finst få studier om dei langvarige resultata av kirurgi, og derfor prøver ein først ikkje-kirurgiske metodar. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Samstundes skriv han vidare at han ikkje har haldepunkt for at det har vore svikt i utredning og behandling av Pettersen ved sjukehuset.

Pettersen sjølv meiner at behandlinga ho opplevde ved UNN handlar om manglande kompetanse på eit sjeldan syndrom som AMS. No håpar ho hennar historie skal vere med å setje lys på sjeldne diagnosar som AMS.

– Eg skulle ønske sjukehus kunne henvise vidare dersom dei ikkje har nok kompetanse. Det kunne redda meg og mitt liv mykje tidlegare. I staden for sat eg ufør i så mange år og venta på hjelpa eg trong, seier Pettersen.