Nordmannen står bak favorittens sykkel i Tour de France

Tadej Pogačar var førehandsfavoritt i inngangen av årets utgåve av Tour de France. Slovenaren, som også har vunne sykkelrittet samanlagt dei to siste åra, syklar på ein sykkel designa av ein nordmann: Torgny Fjeldskaar.

– Det er artig, og eg er litt stolt, seier designaren.

Det var DN som omtalte saka først.

Designa i touren i 16 år

Fjeldskaar har designa syklar for Tour de France-ryttarar heilt sidan 2006. Det heile starta med at han jobba for den amerikanske sykkelprodusenten Cannondale, som sponsa eit lag i Tour de France.

Sjølv om det er 16 år sidan han først teikna ein sykkel til Tour de France-sirkuset, er det noko annleis i år:

– Det er den absolutt toppfavoritten som syklar på ein sykkel eg har designa, seier han.

NORSK DESIGN: Sykkelen til Tadej Pogačar er designa av nordmannen Torgny Fjeldskaar. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Alle vil ha same sykkel

Responsen på suksessykkelen har ikkje latt vente på seg.

– Det har vore veldig positiv respons, og Pogačar er sjølv veldig fornøgd.

Det er veldig små forskjellar mellom syklane på det øvste nivået, men Fjeldskaar fortel at sykkelen kan ha ein psykologisk fordel.

– Pogačar har på følelsen at han har eit veldig bra våpen til å vinne Tour de France.

Resten av UAE Team Emirates vil også ha sykkelen som Pogačar syklar på, men det får dei ikkje med det første.

– Etter kvart skal alle på laget sykle på den modellen, men Pogačar er den første som får den, seier Fjeldskaar.

Om litt kjem også sykkelen til sals for den vanlege mannen i gata.

– Sykkelen Pogačar syklar på er ein prototype. Han kjem med respons om kva som kan bli forbetra, før den kjem til sals, så det er ikkje slik den kjem til å sjå ut når den kjem til sals.

Held med dei norske

Når Tour de France rullar på skjermen, er Fjeldskaar sjølv benka framfor TV-en.

– Klarer ein berre å sjå på syklane når ein har vore med å designa dei?

– Nei, det gløymer ein fort når ein ser på ritt og det blir spennande. Eg sitter og roper og hyler, seier Fjeldskaar.

Sjølv om han synest det hadde vore artig om Pogačar og sykkelen hans vann heile touren, er det ikkje han Fjeldskaar heier mest på under ritta.

– Eg held først og fremst med dei norske.

Var ein draum

At Fjeldskaar skulle jobbe med akkurat sykkeldesign, hadde han ikkje trudd.

– Det var meir ein draum. Eg trudde ikkje at det var realistisk før eg flytta til Barcelona og begynte å studere «transportation design», seier han, som også har ein mastergrad frå sivilingeniørstudiet «Produktutvikling og produksjon» på NTNU i Trondheim.

Interessa for sykling kom allereie då han var rundt ti år gamal, men det tok over tjue år før han byrja å jobbe med sykkeldesign.

– Eg er veldig privilegert som får halde på med det. Yrket er veldig artig om du er interessert i sykkel, seier Fjeldskaar.

Utanom å designe syklar til Tour de France, jobbar Fjeldskaar også med vanlege bysyklar og el-syklar.

– Det er like artig å sjå bysyklane, som eg har designa, i bruk til og frå jobb. Eg brenn for sykkelen som transportmiddel, og trur den har ein positiv innverknad på store byar og miljøet vårt.