Demokratene snur ryggen til Biden

En fersk meningsmåling serverer dystre tall for USAs president.

Hele 64 prosent av Demokratenes egne velgere sier at de ønsker en annen kandidat enn Joe Biden (79) ved neste presidentvalg, ifølge en meningsmåling som Siena har utført for New York Times.

Og bare 26 prosent mener at partiet bør nominere ham i 2024.

Tallet blir enda verre for Biden hvis man kun spør personer under 30 år. Av partiets egne velgere, ønsker hele 94 prosent av denne gruppen en annen kandidat.

Biden, som allerede er tidenes eldste president i USA, har flere ganger uttalt at han vil stille til gjenvalg i 2024.

– Jeg kan si det rett ut: Jeg ønsker yngre krefter. Jeg er lei av alle gamlingene som skal styre landet vårt. Jeg har ikke lyst på en president som banker på dødens dør, sier førskolelæreren Nicole Farrier (38) til New York Times.

Mye tyder på at Joe Biden trenger noen store politiske seire før den tid, hvis han skal få sin andre periode som president.

Ifølge meningsmålingen synes nemlig kun 13 prosent av amerikanske velgere at landet er på rett spor.

Dette er det laveste tallet siden finanskrisen for over et tiår siden.

Kun 33 prosent av velgerne synes Biden gjør en god jobb som president. Støtten er naturlig nok større hvis man kun spør Demokratenes velgere. 70 prosent av denne gruppen er fornøyd.